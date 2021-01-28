Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 Perşembe Star Tv Canlı İzle!

Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 STAR TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının sevilen reality programı Gerçeğin Peşinde, Serap Paköz sunumu ve birbirinden değerli stüdyo konukları ile gerçekleri ortaya çıkarmaya hazırlanıyorlar. Hafta içi her gün saat 13.15’te izleyiciyle buluşan sevilen program, bugün Star TV’deki 287. bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Dargınların barıştığı, kayıpların ailelerine kavuştuğu ve cinayetlerin arkasındaki isimlerin açığa çıkartıldığı programda yine dolu bir gündem ekranları başındakileri bekliyor. Serap Paköz’ün sunumu ve Adli Tıp Uzmanı Taner Güven, Avukat Hasan Kocabey, Polis Eğitmeni – Güvenlik Uzmanı Murat Aydın’ın katkıları ile ekrana gelen Gerçeğin Peşinde 28 Ocak Perşembe bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Gerçeğin Peşinde Dünkü Bölümde Ne Oldu, 286. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Serap Paköz’le Gerçeğin Peşinde, dün yayınlanan son bölümü ile sis perdelerini aralamayı sürdürdü. Programda işlenmeye devam eden kayıp Mustafa Yavuzcan dosyasında yaşanan önemli gelişmeler herkesi şaşırtmayı sürdürüyor. Anne Fatma Yavuzcan’ın oğlunun artık ölmüş olabileceğini ifade ederek bu şekilde sürecin işlemesini istediğine yönelik yaptığı çağrı yürekleri burktu. Anne Fatma Hanım, İbrahim’in o gün üzerinde bulunan kıyafetlerin de incelenmesi isteğini belirtti. İbrahim’in eşi Nazmiye Hanım ise kıyafetlerle ilgili, “Bir yırtık vardı, başka bir leke yoktu.” açıklamasında bulundu. İbrahim pantolonunun arka cebinde bir yırtık olduğunu ve cüzdanı ile kredi kartında da koltuk yay çıkası kaynaklı benzer yırtığın olduğunu ifade etti. Firma ise aracın kaza anı fotoğrafını göndererek yine İbrahim’in beyanının boşa düşmesine yol açtı. İbrahim’in yalan beyanı ardından kendisinden cüzdanının göstermesi istendi ve Taner Hoca, bunun bir darbe sonucu oluşmuş olabileceğini ifade etti.

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Yapımcılığını Bloom Medya ve Skala Yapım’ın üstlendiği “Gerçeğin Peşinde”, ekranların sevilen yüzü Serap Paköz’ün sunumuyla, hafta içi her gün Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.



Yaşanmış hikayeleri konu alan program, faili meçhul dosyaların karanlık yüzünü aydınlatacak. Kayıpların bulunacağı, ayrı kalanları kavuşacağı ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin de açığa çıkacağı ‘Gerçeğin Peşinde’, izleyenleri derinden etkileyecek.



Hafta içi her gün ekrana gelecek, Serap Paköz’ün sunacağı programa; uzman görüşleriyle Adli Tıp Uzmanı Taner Güven, Avukat Hasan Kocabey ve Polis Eğitmeni ve Güvenlik Uzmanı Murat Aydın da katkı sağlayacak.



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