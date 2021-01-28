Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Oca 2021 - 11:41 G: 28 Oca 2021 - 11:59

Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 Perşembe Star Tv Canlı İzle!

Ekranların en sevilen programları arasında yerini alan Gerçeğin Peşinde izleyenleri Google gibi arama motorları üzerinden Gerçeğin Peşinde 28 Ocak, Gerçeğin Peşinde izle sorgularını aratılıyor. Bizlerde Haberler Ankara olarak sizlere Gerçeğin Peşinde 28 Ocak, Gerçeğin Peşinde izle sorgularının cevabı olacak haber hazırladık. Haberimiz üzerinden Gerçeğin Peşinde 28 Ocak, Gerçeğin Peşinde izle sorgularına erişim sağlayabilirsiniz.

Ozan Şahin Tüm Haberleri

Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 STAR TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının sevilen reality programı Gerçeğin Peşinde, Serap Paköz sunumu ve birbirinden değerli stüdyo konukları ile gerçekleri ortaya çıkarmaya hazırlanıyorlar. Hafta içi her gün saat 13.15’te izleyiciyle buluşan sevilen program, bugün Star TV’deki 287. bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Dargınların barıştığı, kayıpların ailelerine kavuştuğu ve cinayetlerin arkasındaki isimlerin açığa çıkartıldığı programda yine dolu bir gündem ekranları başındakileri bekliyor. Serap Paköz’ün sunumu ve Adli Tıp Uzmanı Taner Güven, Avukat Hasan Kocabey, Polis Eğitmeni – Güvenlik Uzmanı Murat Aydın’ın katkıları ile ekrana gelen Gerçeğin Peşinde 28 Ocak Perşembe bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Gerçeğin Peşinde Dünkü Bölümde Ne Oldu, 286. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Serap Paköz’le Gerçeğin Peşinde, dün yayınlanan son bölümü ile sis perdelerini aralamayı sürdürdü. Programda işlenmeye devam eden kayıp Mustafa Yavuzcan dosyasında yaşanan önemli gelişmeler herkesi şaşırtmayı sürdürüyor. Anne Fatma Yavuzcan’ın oğlunun artık ölmüş olabileceğini ifade ederek bu şekilde sürecin işlemesini istediğine yönelik yaptığı çağrı yürekleri burktu. Anne Fatma Hanım, İbrahim’in o gün üzerinde bulunan kıyafetlerin de incelenmesi isteğini belirtti. İbrahim’in eşi Nazmiye Hanım ise kıyafetlerle ilgili, “Bir yırtık vardı, başka bir leke yoktu.” açıklamasında bulundu. İbrahim pantolonunun arka cebinde bir yırtık olduğunu ve cüzdanı ile kredi kartında da koltuk yay çıkası kaynaklı benzer yırtığın olduğunu ifade etti. Firma ise aracın kaza anı fotoğrafını göndererek yine İbrahim’in beyanının boşa düşmesine yol açtı. İbrahim’in yalan beyanı ardından kendisinden cüzdanının göstermesi istendi ve Taner Hoca, bunun bir darbe sonucu oluşmuş olabileceğini ifade etti.

Gerçeğin Peşinde'ye abone olmak için → http://bit.ly/gp-dd-sub

Yapımcılığını Bloom Medya ve Skala Yapım’ın üstlendiği “Gerçeğin Peşinde”, ekranların sevilen yüzü Serap Paköz’ün sunumuyla, hafta içi her gün Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Yaşanmış hikayeleri konu alan program, faili meçhul dosyaların karanlık yüzünü aydınlatacak. Kayıpların bulunacağı, ayrı kalanları kavuşacağı ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin de açığa çıkacağı ‘Gerçeğin Peşinde’, izleyenleri derinden etkileyecek.

Hafta içi her gün ekrana gelecek, Serap Paköz’ün sunacağı programa; uzman görüşleriyle Adli Tıp Uzmanı Taner Güven, Avukat Hasan Kocabey ve Polis Eğitmeni ve Güvenlik Uzmanı Murat Aydın da katkı sağlayacak.

#GerçeğinPeşinde #StarTV

28 Oca 2021 - 11:41 Ankara- Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 Perşembe Beyaz Tv Canlı izle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 Perşembe Beyaz Tv Canlı izle!
Doya Doya Moda 28 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 143. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 28 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 143. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 28 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 28 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Sadakatsiz Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Benim Adım Melek Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Çarşamba Show Tv Canlı izle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Çarşamba Show Tv Canlı izle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Çarşamba Star Tv Canlı izle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Çarşamba Star Tv Canlı izle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Çarşamba Beyaz Tv Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Çarşamba Beyaz Tv Canlı İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 Perşembe Beyaz Tv Canlı izle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 Perşembe Beyaz Tv Canlı izle!
Doya Doya Moda 28 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 143. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 28 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 143. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 28 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 28 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Sadakatsiz Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Benim Adım Melek Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 27 Ocak 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Çarşamba Show Tv Canlı izle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Çarşamba Show Tv Canlı izle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Çarşamba Star Tv Canlı izle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Çarşamba Star Tv Canlı izle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Çarşamba Beyaz Tv Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 27 Ocak 2021 Çarşamba Beyaz Tv Canlı İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar'a Yeni Bereket Kapıları mask
Pursaklar'a Yeni Bereket Kapıları
2020'de 84 Bin 971 Kişiye "Hoş Geldiniz" Dedik mask
2020'de 84 Bin 971 Kişiye "Hoş Geldiniz" Dedik
Yaşar, "İşsizliği önlemek için esnafa destek verilmeli" mask
Yaşar, "İşsizliği önlemek için esnafa destek verilmeli"
Mamak Belediyesi Kendi Söküğünü Kendisi Dikiyor mask
Mamak Belediyesi Kendi Söküğünü Kendisi Dikiyor
Survivor'da Ünlüler Takımı Darmaduman Oldu! Acun Ilıcalı Harekete Geçti! Takımı Dağıtacak Mı? mask
Survivor'da Ünlüler Takımı Darmaduman Oldu! Acun Ilıcalı Harekete Geçti! Takımı Dağıtacak Mı?
Sadakatsiz Dizisinin En Sadakatsiz İkinci Erkeği Ayrılıyor: Ayrılırken Paylaştığı Mesaj Olay Oldu! Bol Küfür Yedim, Demek Ki Amacıma Ulaştım! mask
Sadakatsiz Dizisinin En Sadakatsiz İkinci Erkeği Ayrılıyor: Ayrılırken Paylaştığı Mesaj Olay Oldu! Bol Küfür Yedim, Demek Ki Amacıma Ulaştım!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL