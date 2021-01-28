Demet Akalın’dan Tüm Hayranlarını Şoka Sokan Garip Hareket! Twitter Sallanıyor…

Geçtiğimiz günlerde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Survivor 2020 yarışmacılarından Sercan ve Aycan sosyal medyayı sallayan açıklamalar yaptılar. Demet Akalın’ın o açıklamalarla ilgili söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi. İkilinin söylediklerinden sonra Alişan ile dostluklarının ne denli kuvvetli olduğunu göstermek isteyen Akalın’ın söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi. O açıklamalardan sonra sosyal medyadan Demet Akalın’a tepki dolu yorumlar geldi.

“Aferin Kız…”



Programda Demet Akalın’ın, “Takım arkadaşlarınla görüşüyor musun?” sorusu üzerine, “İki isim hariç herkesle görüşüyorum” diyen Sercan, daha sonra Nisa ve Barış ile görüşmediğini belirtti. Adada yaşadıkları aşk iddiaları ile gündemden düşmeyen Sercan ve Nisa, Nisan’ın Barış ile sevgili olmasından sonra son bulmuştu. Sercan ise yakın arkadaşı Aycan ile birlikte ikiliyle görüşmeme kararı aldığını duyurdu. Yarışmadan döndükten sonra ikilinin de ismi aşk iddialarına karışmıştı. Beraber tatil yaptıkları anları sosyal medyadan paylaşan Sercan ve Aycan, birbirlerine yakıştırılmış ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti.