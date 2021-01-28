Sadakatsiz İnsanları Ayağa Kaldırdı! “Bu Kadar da Olmaz!” Ahlak Sınırları Zorlandı, Aile Kültürü Sıfırlandı! RTÜK’ten Hareket Bekleniyor…
Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrollerine Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere hayat veriyor. Bugüne kadar ekranlarda büyük yankı uyandıran dizide meydana gelen olaylar izleyici kitlesi tarafından eleştirilmeye başladı. Seyirci dizinin ilk başladığı zamanlarda etkileyici çok bir şey olmadığını söylese de son zamanlarda Sadakatsiz’in ahlak sınırlarını zorladığını ve aile kültürünü yerle bir ettiğini dile getirdi.
Uzun süredir izlenme rekorları kıran Sadakatsiz dizisi seyirci tarafından mercek altına alınarak izleniyor ve tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Son zamanlarda dizide şiddet ve aldatma olaylarının artmaya başlaması milyonların sinir krizleri geçirmesine neden oldu. Bununla beraber Sadakatsiz dizisinin izleyici kitlesi RTÜK’e şikayette bulunduğunu ve dizinin artık final yapması gerektiğini dile getirdi.
Yayın tarihine ilk başladığı zamanlarda sadece aldatılan bir kadının tek başına yaşam mücadelesi vermeye çalıştığını ve eşinden intikam almak istediğini konu edinen Sadakatsiz’de gün geçtikçe bu olayların artmaya başlaması seyirci tarafından tepki almasına neden oldu. Dizide ilk Volkan’ın Asya’yı aldatması daha sonra Asya’nın Mert’le beraber olarak Volkan’ı aldatması ve sonrasında Mert’inde Bahar’ı aldatması kafaları allak bullak etti.
28 Oca 2021 - 16:42 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.