Sadakatsiz İnsanları Ayağa Kaldırdı! “Bu Kadar da Olmaz!” Ahlak Sınırları Zorlandı, Aile Kültürü Sıfırlandı! RTÜK’ten Hareket Bekleniyor…

Uzun süredir izlenme rekorları kıran Sadakatsiz dizisi seyirci tarafından mercek altına alınarak izleniyor ve tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Son zamanlarda dizide şiddet ve aldatma olaylarının artmaya başlaması milyonların sinir krizleri geçirmesine neden oldu. Bununla beraber Sadakatsiz dizisinin izleyici kitlesi RTÜK’e şikayette bulunduğunu ve dizinin artık final yapması gerektiğini dile getirdi.

Yayın tarihine ilk başladığı zamanlarda sadece aldatılan bir kadının tek başına yaşam mücadelesi vermeye çalıştığını ve eşinden intikam almak istediğini konu edinen Sadakatsiz’de gün geçtikçe bu olayların artmaya başlaması seyirci tarafından tepki almasına neden oldu. Dizide ilk Volkan’ın Asya’yı aldatması daha sonra Asya’nın Mert’le beraber olarak Volkan’ı aldatması ve sonrasında Mert’inde Bahar’ı aldatması kafaları allak bullak etti.