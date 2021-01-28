İŞKUR’dan En Az İlkokul Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı

Türkiye İş Kurumu Türkiye’de işçi ve işveren eşleştirmelerini gerçekleştiren en önemli kuruluş olmaya devam ediyor. Birçok ilde işe yerleştirme faaliyetleri gerçekleştiren İŞKUR, her sene birçok defa Türkiye geneli iş ilanları yayınlıyor. Farklı meslek gruplarında yönelik özel ya da kamuda binlerce iş fırsatını vatandaşlara duyuran İŞKUR, herkese niteliklerine uygun iş bulmak ve istihdamı geliştirmek için çalışma yapıyor. İŞKUR ilanlarını sürekli takip eden , İŞKUR’a kayıtlı olan binlerce vatandaş bu şekilde istihdam sağlıyor. İŞKUR son olarak temizlik görevlisi için Türkiye geneli ilan yayınladı.