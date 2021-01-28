İŞKUR’dan En Az İlkokul Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı
Türkiye’de istihdam yaratma anlamında birçok faaliyet gerçekleştiren İŞKUR, Türkiye geneli iş ilanlarını yayınladı. Birçok alanda iş alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, 1622 kişilik temizlik görevlisi kadrosu bulunduğunu da açıkladı. En az ilkokul mezunu olan 1622 kişinin alımının yapılacağı başvurular için gerekli şartların neler olduğu, hangi illerde boş kadro olduğu vb. birçok ayrıntı merak ediliyor.
Türkiye İş Kurumu Türkiye’de işçi ve işveren eşleştirmelerini gerçekleştiren en önemli kuruluş olmaya devam ediyor. Birçok ilde işe yerleştirme faaliyetleri gerçekleştiren İŞKUR, her sene birçok defa Türkiye geneli iş ilanları yayınlıyor. Farklı meslek gruplarında yönelik özel ya da kamuda binlerce iş fırsatını vatandaşlara duyuran İŞKUR, herkese niteliklerine uygun iş bulmak ve istihdamı geliştirmek için çalışma yapıyor. İŞKUR ilanlarını sürekli takip eden , İŞKUR’a kayıtlı olan binlerce vatandaş bu şekilde istihdam sağlıyor. İŞKUR son olarak temizlik görevlisi için Türkiye geneli ilan yayınladı.
28 Oca 2021 - 17:29 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.