Şimdi Ev Alınır Mı? Konut Fiyatları Yükselecek Mi?

2020 yılında Covid-19 salgınının etkisi ile birçok piyasa ekonomik olarak olumsuz etkilendi. Ekonomik krizin kendini belirgin şekilde gösterdiği bu dönemin ardından salgın riski devam etse de ekonomik olarak süreç biraz daha rahatladı. Bu dönemde ev almayı düşünen vatandaşlar ise inşaat sektörünün süreçten nasıl etkilendiğini ve bu dönemde ev almanın doğru olup olmayacağını merak etmeye başladı. Uzmanlar ev fiyatlarının ilerleyen süreçte nasıl değişiklik göstereceği ile ilgili değerlendirme yapıyor. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir de konu ile ilgili görüşlerini dile getirdi.