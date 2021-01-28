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- 28 Oca 2021 - 17:33 G: 28 Oca 2021 - 17:38

Şimdi Ev Alınır Mı? Konut Fiyatları Yükselecek Mi?

Kendi evini almanın hayalini kuran binlerce vatandaş, bu dönemin ev satın almak için uygun olup olmadığını merak ediyor. 2020 yılında Covid-19 salgını sebebi ile başlayan ekonomik kriz ve ekonomik süreçlerin belirsizliğinden dolayı ev alma konusunda kararsız olan binlerce kişi ev satın almak için sürecin uygun olup olmadığını araştırıyor. 2021 yılında ev fiyatları artacak mı yoksa azalacak mı merak ediliyor.

Emre Okur Tüm Haberleri

2020 yılında Covid-19 salgınının etkisi ile birçok piyasa ekonomik olarak olumsuz etkilendi. Ekonomik krizin kendini belirgin şekilde gösterdiği bu dönemin ardından salgın riski devam etse de ekonomik olarak süreç biraz daha rahatladı. Bu dönemde ev almayı düşünen vatandaşlar ise inşaat sektörünün süreçten nasıl etkilendiğini ve bu dönemde ev almanın doğru olup olmayacağını merak etmeye başladı. Uzmanlar ev fiyatlarının ilerleyen süreçte nasıl değişiklik göstereceği ile ilgili değerlendirme yapıyor. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir de konu ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

28 Oca 2021 - 17:33 - Gündem

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