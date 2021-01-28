Masterchef Somer Şef Oğlu İçin Müthiş Fedakarlık Yaptı! Oğlunun Adını Kainata Duyuracak! Elinden Tuttu, Programın Başına Geçirdi…
Tv8 ekranlarında Acun Medya tarafından seyirciyle buluşan Masterchef Türkiye kadrosunda barındırdığı başarılı isimlerle beraber gündemde yer edinmeye devam ediyor. Programın jüri koltuğunda oturan Somer Şef’in oğlu için yaptığı fedakarlık ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Binlerce kişi Somer Sivrioğlu’nun oğlu olan Deniz’in hangi programın başına geçtiğini merak etmeye başladı.
Geçtiğimiz haftalarda oğlu Deniz’le beraber paylaşım yapan Somer Şef, tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve beraberinde yeni konuların gündeme gelmesine neden olmuştu. Somer Sivrioğlu’nun oğlu Deniz’in oyuncu olduğu ortaya çıkmış ve bu durum milyonlar üzerine büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Bununla beraber Somer Şef’in oğlu için attığı o adım insanların dikkatinden kaçmadı.
Somer Sivrioğlu’u çocuklarını bugüne kadar çok nadir paylaşmış ve gündemde kalmalarına izin vermemişti. Bu durumun ardından ünlü şefin oğlu Deniz için yaptığı o fedakarlık dikkatlerden kaçmadı. Çoğu insanın bilmediği Somer Şef’in oğlu Deniz’in yakın zamanda bir programda boy göstereceği, sosyal medya söylentileri arasında yer aldı. Herkes Deniz’in hangi programda olacağını araştırmaya başladı.
28 Oca 2021 - 17:44 Ankara- Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.