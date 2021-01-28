Masterchef Somer Şef Oğlu İçin Müthiş Fedakarlık Yaptı! Oğlunun Adını Kainata Duyuracak! Elinden Tuttu, Programın Başına Geçirdi…

Geçtiğimiz haftalarda oğlu Deniz’le beraber paylaşım yapan Somer Şef, tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve beraberinde yeni konuların gündeme gelmesine neden olmuştu. Somer Sivrioğlu’nun oğlu Deniz’in oyuncu olduğu ortaya çıkmış ve bu durum milyonlar üzerine büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Bununla beraber Somer Şef’in oğlu için attığı o adım insanların dikkatinden kaçmadı.

Somer Sivrioğlu’u çocuklarını bugüne kadar çok nadir paylaşmış ve gündemde kalmalarına izin vermemişti. Bu durumun ardından ünlü şefin oğlu Deniz için yaptığı o fedakarlık dikkatlerden kaçmadı. Çoğu insanın bilmediği Somer Şef’in oğlu Deniz’in yakın zamanda bir programda boy göstereceği, sosyal medya söylentileri arasında yer aldı. Herkes Deniz’in hangi programda olacağını araştırmaya başladı.