Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Oca 2021 - 18:11 G: 28 Oca 2021 - 18:26

Uyanış Büyük Selçuklu’da Sencer Şoku! O Hali Dikkat Çekmişti, Açıklaması Olay Oldu! Sosyal Medya Çalkalanıyor…

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu çekimlerine başarılı bir şekilde devam ediyor. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncuların başarılı performansları her geçen gün daha da fazla konuşuluyor. Son derece zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeye çalışan oyuncuların yaptığı açıklamalar ise gündemde deprem etkisi yaratıyor. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i yaptığı açıklamayla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Her bölümünde ayrı bir konuyu ele alan dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise başarılı performanslarıyla beraber isimlerini adeta dizi tarihine kazıyor. Uyanış Büyük Selçuklu’da sergilediği başarı ise adından sık sık söz ettiren ve Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç’un söylediği sözler ise sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki dikkat çeken performansı ile izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşatan ve Ahmed Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç, geçtiğimiz günlerde muhabirlere yakalanmış ve ayaküstü sorulan sorulara cevap vermişti. Ünlü oyuncunun ayakkabılarında ki o detay ise gözlerden kaçmadı.

28 Oca 2021 - 18:11 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Serenay Sarıkaya’dan İç Çamaşırsız Paylaşım! Sarıkaya Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü! Cem Yılmaz’a Gönderme mi Yaptı? mask
Serenay Sarıkaya’dan İç Çamaşırsız Paylaşım! Sarıkaya Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü! Cem Yılmaz’a Gönderme mi Yaptı?
İbrahim Tatlıses’ten Baba Gibi Hareket! Mehmet Ali Erbil’in Resmen Hayatı Değişecek! Çok Yakında Başlıyor… mask
İbrahim Tatlıses’ten Baba Gibi Hareket! Mehmet Ali Erbil’in Resmen Hayatı Değişecek! Çok Yakında Başlıyor…
Demet Akalın’dan Tüm Hayranlarını Şoka Sokan Garip Hareket! Twitter Sallanıyor… mask
Demet Akalın’dan Tüm Hayranlarını Şoka Sokan Garip Hareket! Twitter Sallanıyor…
Halsey'nin Türk Sevgilisi Alev Aydın Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? - Halsey Hamile Mi? mask
Halsey'nin Türk Sevgilisi Alev Aydın Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? - Halsey Hamile Mi?
Acun Ilıcalı’ya Büyük Şok: Hem De En Yakınından! Resmen 20 Yıllık Arkadaşlığı Hiçe Saydı, İstifa Etti! mask
Acun Ilıcalı’ya Büyük Şok: Hem De En Yakınından! Resmen 20 Yıllık Arkadaşlığı Hiçe Saydı, İstifa Etti!
Kerem Bürsin Deliye Döndü, Ortadan Kayboldu! Hande Erçel’in O Hareketi Resmen Yasa Soktu! “Ah be Hande!” mask
Kerem Bürsin Deliye Döndü, Ortadan Kayboldu! Hande Erçel’in O Hareketi Resmen Yasa Soktu! “Ah be Hande!”
Sosyal Medya Acunla Çalkalanıyor! Exxen Çalındı, İçerikler Dağıtılıyor! Acun Ilıcalı Yapanları Pişman Edecek! Büyük Dava Geliyor… mask
Sosyal Medya Acunla Çalkalanıyor! Exxen Çalındı, İçerikler Dağıtılıyor! Acun Ilıcalı Yapanları Pişman Edecek! Büyük Dava Geliyor…
Kuruluş Osman Göktuğ Ayrıldı Mı? Göktuğ Kuruluş Osman'dan Ayrıldı Mı? mask
Kuruluş Osman Göktuğ Ayrıldı Mı? Göktuğ Kuruluş Osman'dan Ayrıldı Mı?
Acun Ilıcal'ya 20 Yıllık Dostundan Büyük Darbe! Abi Kardeş Gibiydiler, Düşman Mı Oldular? Devran Döndü! mask
Acun Ilıcal'ya 20 Yıllık Dostundan Büyük Darbe! Abi Kardeş Gibiydiler, Düşman Mı Oldular? Devran Döndü!
Estetiğin Dozunu Kaçıran Tuğba Altıntop Kızının Kardeşi Gibi Oldu! Görenler Hala Şokta! Bu Foto Şok Mu? mask
Estetiğin Dozunu Kaçıran Tuğba Altıntop Kızının Kardeşi Gibi Oldu! Görenler Hala Şokta! Bu Foto Şok Mu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor’da Steven Hakkında Akıllara Durgunluk Veren Gerçek! Meğer Yüzündeki Dövmelerin Anlamı Buymuş! Perde Arkasındaki Gerçek… mask
Survivor’da Steven Hakkında Akıllara Durgunluk Veren Gerçek! Meğer Yüzündeki Dövmelerin Anlamı Buymuş! Perde Arkasındaki Gerçek…
Uyanış Büyük Selçuklu’da Sencer Şoku! O Hali Dikkat Çekmişti, Açıklaması Olay Oldu! Sosyal Medya Çalkalanıyor… mask
Uyanış Büyük Selçuklu’da Sencer Şoku! O Hali Dikkat Çekmişti, Açıklaması Olay Oldu! Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Masterchef Somer Şef Oğlu İçin Müthiş Fedakarlık Yaptı! Oğlunun Adını Kainata Duyuracak! Elinden Tuttu, Programın Başına Geçirdi… mask
Masterchef Somer Şef Oğlu İçin Müthiş Fedakarlık Yaptı! Oğlunun Adını Kainata Duyuracak! Elinden Tuttu, Programın Başına Geçirdi…
Şimdi Ev Alınır Mı? Konut Fiyatları Yükselecek Mi? mask
Şimdi Ev Alınır Mı? Konut Fiyatları Yükselecek Mi?
İŞKUR’dan En Az İlkokul Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı mask
İŞKUR’dan En Az İlkokul Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı
Şubat Ayı Bitcoin (BTC) İçin Önemli Bir Ay Olacak mask
Şubat Ayı Bitcoin (BTC) İçin Önemli Bir Ay Olacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL