Uyanış Büyük Selçuklu’da Sencer Şoku! O Hali Dikkat Çekmişti, Açıklaması Olay Oldu! Sosyal Medya Çalkalanıyor…

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Her bölümünde ayrı bir konuyu ele alan dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise başarılı performanslarıyla beraber isimlerini adeta dizi tarihine kazıyor. Uyanış Büyük Selçuklu’da sergilediği başarı ise adından sık sık söz ettiren ve Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç’un söylediği sözler ise sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki dikkat çeken performansı ile izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşatan ve Ahmed Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç, geçtiğimiz günlerde muhabirlere yakalanmış ve ayaküstü sorulan sorulara cevap vermişti. Ünlü oyuncunun ayakkabılarında ki o detay ise gözlerden kaçmadı.