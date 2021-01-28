Uyanış Büyük Selçuklu’da Sencer Şoku! O Hali Dikkat Çekmişti, Açıklaması Olay Oldu! Sosyal Medya Çalkalanıyor…
TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu çekimlerine başarılı bir şekilde devam ediyor. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncuların başarılı performansları her geçen gün daha da fazla konuşuluyor. Son derece zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeye çalışan oyuncuların yaptığı açıklamalar ise gündemde deprem etkisi yaratıyor. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i yaptığı açıklamayla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Her bölümünde ayrı bir konuyu ele alan dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise başarılı performanslarıyla beraber isimlerini adeta dizi tarihine kazıyor. Uyanış Büyük Selçuklu’da sergilediği başarı ise adından sık sık söz ettiren ve Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç’un söylediği sözler ise sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki dikkat çeken performansı ile izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşatan ve Ahmed Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç, geçtiğimiz günlerde muhabirlere yakalanmış ve ayaküstü sorulan sorulara cevap vermişti. Ünlü oyuncunun ayakkabılarında ki o detay ise gözlerden kaçmadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.