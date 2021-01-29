Diyanet 29 Ocak 2021 Cuma Hutbesi! Ankara, 29 Ocak Cuma Namazı Saat Kaçta?
Müslüman erkekler için farz olan Cuma namazı için Türkiye genelinde milyonlar Müslüman camilere akın edecek.
29 Ocak 2021 Cuma günü ibadetlerini yerine getirmek isteyen Ankaralılar, hangi saatte camide olmaları gerektiğini merak ediyor. Kendileri için farz olan Cuma Namazlarını eda etmek isteyen Ankaralılar saat kaçta camide olacak? Ankara’da Cuma namazı saat kaçta, günün hutbesi ne?
Ankara’da Cuma Namazı Saat Kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) verilerine göre Ankara’da bugün Cuma saati 13.07 olarak paylaşıldı. Ankaralılar, saat 13.07’de okunacak ezanın ardından Cuma namazlarını eda edecekler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.