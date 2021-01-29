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- 29 Oca 2021 - 11:08 G: 29 Oca 2021 - 11:33

Diyanet 29 Ocak 2021 Cuma Hutbesi! Ankara, 29 Ocak Cuma Namazı Saat Kaçta?

Müslüman erkekler için farz olan Cuma namazı için Türkiye genelinde milyonlar Müslüman camilere akın edecek.

Ozan Şahin Tüm Haberleri

29 Ocak 2021 Cuma günü ibadetlerini yerine getirmek isteyen Ankaralılar, hangi saatte camide olmaları gerektiğini merak ediyor. Kendileri için farz olan Cuma Namazlarını eda etmek isteyen Ankaralılar saat kaçta camide olacak? Ankara’da Cuma namazı saat kaçta, günün hutbesi ne?

Ankara’da Cuma Namazı Saat Kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) verilerine göre Ankara’da bugün Cuma saati 13.07 olarak paylaşıldı. Ankaralılar, saat 13.07’de okunacak ezanın ardından Cuma namazlarını eda edecekler.

29 Oca 2021 - 11:08 Ankara- Yaşam

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