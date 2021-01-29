Paket Tur Nedir? Neden Tercih Edilir? Paket Tur Avantajları ve Çeşitleri Var Mı?

Ulaştırma ve konaklama hizmetlerinin yanı sıra farklı tatil aktivitelerini de içinde bulunduran genellikle her şey dahil şekilde hazırlanan paket turlar, son dönemlerde en çok tercih edilen tatil türlerinden biri haline gelmiştir. Tur operatörleri ya da profesyonel acentalar tarafından hazırlana paket turlar için hizmet alacak kişiler ile sözleşme yapılmaktadır. Bu sözleşme ile paketin içeriği, güvenlik şartları vb. tüm ayrıntılar karşılıklı olarak onaylanır.