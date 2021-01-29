Dogecoin Nedir, Dogacoin Nasıl Alınır, Dogecoin Neden Yükseliyor?

Kripto para piyasasında inanılmaz fiyat artışı ile son günlerin dikkat çeken tokenlerinden biri olan Dogecoin, yatırımcıları tarafından merak edildi. Kripto para yatırımcıları ya da piyasaya yeni girecek kişiler nasıl Dogecoin alınacağını ve enden yükseldiğini merak ediyor.

Dogecoin Neden Yükseliyor?

2013 yılında meme token olarak piyasaya çıkan Dogecoin son günlerde yükselişi ile dikkatleri üzerine çekti. Yaşadığı fiyat artışı ile piyasa değeri 1.4 milyar doları aşan Dogecoin’in günlü ticaret hacmi ise 1.3 milyar doları buldu. Son günlerde yaşanan bu artışın nedeni ise merak konusu oldu.

2013 yılından beri kripto para piyasasında yer alan Dogecoin’in son günlerde yaşadığı yükseliş DeFi sektörü ile bağlantılı olarak ele alınıyor. Dogecoin’in tekonize edilmiş versiyonu olan renDOGE, merkeziyetsiz finans kullanıcıları için Ethereum ağında işlem görmeye başladı. Bu gelişme ile DeFi yatırımcıları ellerindeki Dogecoin’leri kullanarak dolar destekli stablecoine çevirebilecekler.