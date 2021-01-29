Dogecoin Nedir, Dogacoin Nasıl Alınır, Dogecoin Neden Yükseliyor?
Kripto para piyasalarına olan ilgi her geçe gün yükselmeye devam ediyor. Bitcoin ile başlayan kripto para ilgisi yavaş yavaş diğer tokenlere de yoğunlaşmaya başladı. Kripto para piyasasında yatırımcı olanlar ya da piyasaya yeni girecek vatandaşlar, en çok değerlenen tokenleri takip ediyor. Bitcoin’in yanı sıra son dönemlerde yükselişe geçen birçok altcoin bulunuyor. Bu altcoinlerden biri olan Dogecoin ise merak konusu oldu.
Kripto para piyasasında inanılmaz fiyat artışı ile son günlerin dikkat çeken tokenlerinden biri olan Dogecoin, yatırımcıları tarafından merak edildi. Kripto para yatırımcıları ya da piyasaya yeni girecek kişiler nasıl Dogecoin alınacağını ve enden yükseldiğini merak ediyor.
Dogecoin Neden Yükseliyor?
2013 yılında meme token olarak piyasaya çıkan Dogecoin son günlerde yükselişi ile dikkatleri üzerine çekti. Yaşadığı fiyat artışı ile piyasa değeri 1.4 milyar doları aşan Dogecoin’in günlü ticaret hacmi ise 1.3 milyar doları buldu. Son günlerde yaşanan bu artışın nedeni ise merak konusu oldu.
2013 yılından beri kripto para piyasasında yer alan Dogecoin’in son günlerde yaşadığı yükseliş DeFi sektörü ile bağlantılı olarak ele alınıyor. Dogecoin’in tekonize edilmiş versiyonu olan renDOGE, merkeziyetsiz finans kullanıcıları için Ethereum ağında işlem görmeye başladı. Bu gelişme ile DeFi yatırımcıları ellerindeki Dogecoin’leri kullanarak dolar destekli stablecoine çevirebilecekler.
29 Oca 2021 - 15:47 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.