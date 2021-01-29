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- 29 Oca 2021 - 18:44 G: 29 Oca 2021 - 19:02

Kefaret’e Yeni Transfer: CV’de Kırmızı Oda Var! Melis Cemre Çınar Artık Keferat’te!

Başrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı Kefaret dizisi, Pazar akşamları saat 20.00’de Fox TV’de yayın hayatını sürdürüyor!

Ozan Şahin Tüm Haberleri

Beğenilen dizi oyuncu kadrosunu genişletmeyi sürdürerek hikâyesini işlemeyi amaçlıyor. Kefaret dizisi oyuncu transferinde bu kez rotayı Kırmızı Oda’ya çevirdi ve Alya’nın annesi Süreyya’yı canlandıran Melis Cemre Çınar’ı transfer etti!

Cemre Melis Çınar Kimdir?

Kırmızı Oda’da canlandırdığı Süreyya karakteri ile ilgi toplayan Cemre Melis Çınar, 19 Mayıs 1991 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Televizyon Bölümü mezunu olan 30 yaşındaki güzel oyuncu, oyunculuk kariyerine 2005 yılından bu yana devam ediyor. Uzun süre dans dersleri alan ve iyi bir Kick Box sporcusu olan güzel oyuncu, Mask-kara Tiyatrosunda da rol aldı. Kariyerine Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kefaret dizisinde devam edecek olan güzel oyuncu, dizi kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl ile başladı. Sevilen dizide Cariye rolünde gördüğümüz güzel oyuncu, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar’da Aslı rolü ile kariyerine devam etti.

29 Oca 2021 - 18:44 Ankara- Dizi Haberleri

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