Seni Çok Bekledim Nerede Çekiliyor? Doha Nerede, Hangi Ülkede?
Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer alacağı Seni Çok Bekledim dizisi başlayan ardından dün akşam ekrana gelen ilk bölümü ile izleyiciyle buluştu.
Dizinin sahnelerini izleyenler çekim yerini merak ederken, Haberler Ankara olarak sizler için Seni Çok Bekledim dizisinin nerede çekiliyor sorusunun yanıtını araştırarak sizler için haberimizde derledik.
Seni Çok Bekledim Nerede Çekiliyor?
Star TV ekranlarına yaptığı iddialı giriş ile dikkatleri üzerine çeken Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri ilk olarak Erzincan’da başladı. Yaklaşık 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul’a gelen oyuncular, çekimlerin devam edeceği Doha’ya hareket ettiler.
30 Oca 2021 - 11:34 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.