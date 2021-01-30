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- 30 Oca 2021 - 11:34 G: 30 Oca 2021 - 12:02

Seni Çok Bekledim Nerede Çekiliyor? Doha Nerede, Hangi Ülkede?

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer alacağı Seni Çok Bekledim dizisi başlayan ardından dün akşam ekrana gelen ilk bölümü ile izleyiciyle buluştu.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Dizinin sahnelerini izleyenler çekim yerini merak ederken, Haberler Ankara olarak sizler için Seni Çok Bekledim dizisinin nerede çekiliyor sorusunun yanıtını araştırarak sizler için haberimizde derledik.

Seni Çok Bekledim Nerede Çekiliyor?

Star TV ekranlarına yaptığı iddialı giriş ile dikkatleri üzerine çeken Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri ilk olarak Erzincan’da başladı. Yaklaşık 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul’a gelen oyuncular, çekimlerin devam edeceği Doha’ya hareket ettiler.

30 Oca 2021 - 11:34 Ankara- Dizi Fragmanları

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