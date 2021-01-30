Seni Çok Bekledim Nerede Çekiliyor? Doha Nerede, Hangi Ülkede?

Dizinin sahnelerini izleyenler çekim yerini merak ederken, Haberler Ankara olarak sizler için Seni Çok Bekledim dizisinin nerede çekiliyor sorusunun yanıtını araştırarak sizler için haberimizde derledik.

Seni Çok Bekledim Nerede Çekiliyor?



Star TV ekranlarına yaptığı iddialı giriş ile dikkatleri üzerine çeken Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri ilk olarak Erzincan’da başladı. Yaklaşık 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul’a gelen oyuncular, çekimlerin devam edeceği Doha’ya hareket ettiler.

