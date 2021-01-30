Sahte Gelin Melisay Tosun Ve Serkan Yıldırım Hakkındaki Şok Gelişme!
Show TV ekranlarında hafta içi her gün saat 15.15’te izleyici ile buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, işlediği konular ile tüm Türkiye’nin takip ettiği reality programları arasına girmeyi başardı.
Sevilen programın son bölümlerinde işlenen “ Sahte Gelin” dosyası büyük ilgi toplarken, bir annenin kızını kurtarmak için feryadı ile başlayan macera Türkiye’nin 35 iline sıçradı! Toplamda 4 milyon 369 bin lira dolandırıldığı ortaya çıkan vakada, yayınlanan her bölümde ortaya çıkan yeni bilgiler herkesi şok etmeye devam ediyor.
Serkan Yıldırım Hapse Mi Girdi?
Hakkında yöneltilen çeşitli iddiaları yalanlayan ve söylediği “Belge, delil var mı?” sözleri ile Didem Arslan Yılmaz’ın diline düşen Serkan Yıldırım hakkında yine şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü! Canlı yayına telefonla bağlanan bir tanık, Serkan Yıldırım’ı tanıdığını ifade ederek kendisiyle birlikte Kahramanmaraş’ta bulunan E tipi cezaevinde H3 koğuşunda yattıklarını iddia etti. Serkan Yıldırım’ın hapse girme nedeninin ise yine sahte gelin olayları olduğunu iddia etti. Serkan her zamanki gibi iddiaları reddederken, gizemli dava ile ilgili yeni gelişmeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
30 Oca 2021 - 12:10 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.