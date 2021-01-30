Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Oca 2021 - 12:10 G: 30 Oca 2021 - 12:31

Sahte Gelin Melisay Tosun Ve Serkan Yıldırım Hakkındaki Şok Gelişme!

Show TV ekranlarında hafta içi her gün saat 15.15’te izleyici ile buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, işlediği konular ile tüm Türkiye’nin takip ettiği reality programları arasına girmeyi başardı.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Sevilen programın son bölümlerinde işlenen “ Sahte Gelin” dosyası büyük ilgi toplarken, bir annenin kızını kurtarmak için feryadı ile başlayan macera Türkiye’nin 35 iline sıçradı! Toplamda 4 milyon 369 bin lira dolandırıldığı ortaya çıkan vakada, yayınlanan her bölümde ortaya çıkan yeni bilgiler herkesi şok etmeye devam ediyor.

Serkan Yıldırım Hapse Mi Girdi?

Hakkında yöneltilen çeşitli iddiaları yalanlayan ve söylediği “Belge, delil var mı?” sözleri ile Didem Arslan Yılmaz’ın diline düşen Serkan Yıldırım hakkında yine şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü! Canlı yayına telefonla bağlanan bir tanık, Serkan Yıldırım’ı tanıdığını ifade ederek kendisiyle birlikte Kahramanmaraş’ta bulunan E tipi cezaevinde H3 koğuşunda yattıklarını iddia etti. Serkan Yıldırım’ın hapse girme nedeninin ise yine sahte gelin olayları olduğunu iddia etti. Serkan her zamanki gibi iddiaları reddederken, gizemli dava ile ilgili yeni gelişmeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

30 Oca 2021 - 12:10 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Savaşçı Dizisinde Son Kez Kağan Bozok Rüzgarı Esecek! Berk Oktay Resmen Dizide! Vedası Ağır Olacak... mask
Savaşçı Dizisinde Son Kez Kağan Bozok Rüzgarı Esecek! Berk Oktay Resmen Dizide! Vedası Ağır Olacak...
Ramo Dizisi Sefirin Kızı Dizisinin Taktiğini Uygularsa Yok Olacak! Sibel Diziye Veda Ederse Seyirci Çileden Çıkacak! mask
Ramo Dizisi Sefirin Kızı Dizisinin Taktiğini Uygularsa Yok Olacak! Sibel Diziye Veda Ederse Seyirci Çileden Çıkacak!
Masumlar Apartmanı Dizisinde Eziyet Dönemi Geliyor, Dizi Şimdi Başlıyor! Seyirciler Şokta Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu... mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Eziyet Dönemi Geliyor, Dizi Şimdi Başlıyor! Seyirciler Şokta Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu...
Seni Çok Bekledim Nerede Çekiliyor? Doha Nerede, Hangi Ülkede? mask
Seni Çok Bekledim Nerede Çekiliyor? Doha Nerede, Hangi Ülkede?
Kırmızı Oda Boncuk Öldü Mü? Burcu Biricik Diziden Ayrılıyor Mu? mask
Kırmızı Oda Boncuk Öldü Mü? Burcu Biricik Diziden Ayrılıyor Mu?
Kırmızı Oda’da Ayrılık Üstüne Ayrılık: Herkes Boncuk’u Beklerken Yapımcı Feyk Attı! Başrol Ve İki Oyuncudan Diziye Veda! mask
Kırmızı Oda’da Ayrılık Üstüne Ayrılık: Herkes Boncuk’u Beklerken Yapımcı Feyk Attı! Başrol Ve İki Oyuncudan Diziye Veda!
Kırmızı Oda Dizisinde Sadık Çıldırdı! Üzerine Yürüdü, Resmen Dayak Attı! Seyirciler Atak Geçirdi! mask
Kırmızı Oda Dizisinde Sadık Çıldırdı! Üzerine Yürüdü, Resmen Dayak Attı! Seyirciler Atak Geçirdi!
Sen Çal Kapımı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 30 Ocak 2021 Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sen Çal Kapımı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 30 Ocak 2021 Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 30 Ocak 2021Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 30 Ocak 2021Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuzey Yıldızı 49. Bölüm Full İzle! 30 Ocak 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuzey Yıldızı 49. Bölüm Full İzle! 30 Ocak 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ramo Dizisi Sefirin Kızı Dizisinin Taktiğini Uygularsa Yok Olacak! Sibel Diziye Veda Ederse Seyirci Çileden Çıkacak! mask
Ramo Dizisi Sefirin Kızı Dizisinin Taktiğini Uygularsa Yok Olacak! Sibel Diziye Veda Ederse Seyirci Çileden Çıkacak!
Masumlar Apartmanı Dizisinde Eziyet Dönemi Geliyor, Dizi Şimdi Başlıyor! Seyirciler Şokta Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu... mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Eziyet Dönemi Geliyor, Dizi Şimdi Başlıyor! Seyirciler Şokta Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu...
Seda Sayan'ın Estetikleri Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! O Paylaşım Twitter'i Salladı! “Alın Yazın Ensene Kaydı!" mask
Seda Sayan'ın Estetikleri Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! O Paylaşım Twitter'i Salladı! “Alın Yazın Ensene Kaydı!"
Fenomen Gelin Hanife Gürdal Hakarette Boyut Atladı! Ayrılık Açıklaması Olay Oldu! En Yakınlarına Bile... mask
Fenomen Gelin Hanife Gürdal Hakarette Boyut Atladı! Ayrılık Açıklaması Olay Oldu! En Yakınlarına Bile...
ASELSAN, Sarp Silah Sistemi Üretiminde 3 Bine Ulaştı mask
ASELSAN, Sarp Silah Sistemi Üretiminde 3 Bine Ulaştı
Survivor Poyraz'ın Hakaret İçerikli Paylaşımı Sosyal Medyayı Şok Etti! Masterchef Uğur'un Kaderini Mi Paylaşacak? Acun Ilıcalı'dan Hamle Bekleniyor! mask
Survivor Poyraz'ın Hakaret İçerikli Paylaşımı Sosyal Medyayı Şok Etti! Masterchef Uğur'un Kaderini Mi Paylaşacak? Acun Ilıcalı'dan Hamle Bekleniyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL