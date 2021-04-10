Ripple (XRP) Sahalara Geri Döndü! Tek Günde Yüzde 30’u Aşan Yükseliş Heyecan Yarattı!

Toparlanma sürecinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kanadından gelen dava şoku ile adeta çakılan XRP token, bu kez yatırımcılarını güldürmeyi başardı. Yükseliş yönünde isteği ile dikkat çeken XRP’deki günlük yükseliş yüzde 30’u aşarken, fiyat 1,28 dolar bandını zorlamayı sürdürüyor.

XRP Neden Arttı?



Hatırlanacağı üzere SEC tarafından XRP’yi bir menkul kıymet olduğu ve kayıtsız menkul kıymet satışından milyar dolarlık haksız kar edildiği iddia edilmişti. Bu sürecin ardından ünlü kripto para borsalarından XRP delist kararları gelmiş ve düşüş süreci hızlanmıştı. Ripple cephesinden gelen yükseliş hareketinin ardında ise hakkında açılan davaya yönelik verdiği ilk savunmanın bulunduğu kaydedildi. Yaptığı savunmada şirket, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı şu iddialarda bulundu:

XRP dijital bir varlık olup SEC denetimine tabii olamaz.

Ripple ile XRP yatırımcıları arasında sözleşme imzalanmamaktadır.

Geliştiriciler tarafından satılan XRP miktarı, pazarın yüzde 1’ine yaklaşmıyor.

Ripple bir ICO süreci (İlk para teklifi) geçişmemiştir.



