Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Nis 2021 - 22:04

Ripple (XRP) Sahalara Geri Döndü! Tek Günde Yüzde 30’u Aşan Yükseliş Heyecan Yarattı!

Kripto para piyasasının en tartışmalı üyelerinden olan Ripple (XRP) yeniden ivmelendi! Geliştiricilerinin yaptığı satışlar ile zor günler geçiren popüler altcoin tüm sektörle birlikte toparlanma sürecine girmiş, yeniden 1 dolara doğru yolculuğa çıkmıştı.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Toparlanma sürecinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kanadından gelen dava şoku ile adeta çakılan XRP token, bu kez yatırımcılarını güldürmeyi başardı. Yükseliş yönünde isteği ile dikkat çeken XRP’deki günlük yükseliş yüzde 30’u aşarken, fiyat 1,28 dolar bandını zorlamayı sürdürüyor.

XRP Neden Arttı?

Hatırlanacağı üzere SEC tarafından XRP’yi bir menkul kıymet olduğu ve kayıtsız menkul kıymet satışından milyar dolarlık haksız kar edildiği iddia edilmişti. Bu sürecin ardından ünlü kripto para borsalarından XRP delist kararları gelmiş ve düşüş süreci hızlanmıştı. Ripple cephesinden gelen yükseliş hareketinin ardında ise hakkında açılan davaya yönelik verdiği ilk savunmanın bulunduğu kaydedildi. Yaptığı savunmada şirket, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı şu iddialarda bulundu:
XRP dijital bir varlık olup SEC denetimine tabii olamaz.
Ripple ile XRP yatırımcıları arasında sözleşme imzalanmamaktadır.
Geliştiriciler tarafından satılan XRP miktarı, pazarın yüzde 1’ine yaklaşmıyor.
Ripple bir ICO süreci (İlk para teklifi) geçişmemiştir.

10 Nis 2021 - 22:04 Ankara- Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde Son Durum Ne? 10 Nisan BTC ve ETH Kaç Dolar TL Oldu? mask
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde Son Durum Ne? 10 Nisan BTC ve ETH Kaç Dolar TL Oldu?
BİM Ramazan kolisi fiyatları 2021! BİM Ramazan paketi ne kadar? 2021 BİM Ramazan Paketinde Neler Var? mask
BİM Ramazan kolisi fiyatları 2021! BİM Ramazan paketi ne kadar? 2021 BİM Ramazan Paketinde Neler Var?
CarrefourSA Ramazan kolisi fiyatları 2021! CarrefourSA Ramazan paketi ne kadar? 2021 CarrefourSA Ramazan Paketinde Neler Var? mask
CarrefourSA Ramazan kolisi fiyatları 2021! CarrefourSA Ramazan paketi ne kadar? 2021 CarrefourSA Ramazan Paketinde Neler Var?
A101 Ramazan kolisi fiyatları 2021! A101 Ramazan paketi ne kadar? 2021 A101 Ramazan Paketinde Neler Var? mask
A101 Ramazan kolisi fiyatları 2021! A101 Ramazan paketi ne kadar? 2021 A101 Ramazan Paketinde Neler Var?
Migros Ramazan kolisi fiyatları 2021! Migros Ramazan paketi ne kadar? 2021 Migros Ramazan Paketinde Neler Var? mask
Migros Ramazan kolisi fiyatları 2021! Migros Ramazan paketi ne kadar? 2021 Migros Ramazan Paketinde Neler Var?
Milyonlarca Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi Öncesinde Müjde Emekli İkramiyesi 1083 TL Olacak mask
Milyonlarca Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi Öncesinde Müjde Emekli İkramiyesi 1083 TL Olacak
Evde Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Teravih Namazı Evde Kılınır Mı? mask
Evde Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Teravih Namazı Evde Kılınır Mı?
Rekor İşlem Hacmine Ulaşan Araç Kiralama Sektöründe, Lider Marka Seçildi! mask
Rekor İşlem Hacmine Ulaşan Araç Kiralama Sektöründe, Lider Marka Seçildi!
2021 fitre miktarı ne kadar? İşte Diyanet 2021 fitre miktarı mask
2021 fitre miktarı ne kadar? İşte Diyanet 2021 fitre miktarı
Ramazan Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatıyor? 2021 Emekli Bayram İkramiyeleri Zamlandı Mı? mask
Ramazan Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatıyor? 2021 Emekli Bayram İkramiyeleri Zamlandı Mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde Son Durum Ne? 10 Nisan BTC ve ETH Kaç Dolar TL Oldu? mask
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde Son Durum Ne? 10 Nisan BTC ve ETH Kaç Dolar TL Oldu?
Ripple (XRP) Sahalara Geri Döndü! Tek Günde Yüzde 30’u Aşan Yükseliş Heyecan Yarattı! mask
Ripple (XRP) Sahalara Geri Döndü! Tek Günde Yüzde 30’u Aşan Yükseliş Heyecan Yarattı!
Yasak Elma’da Şok Ayrılığın Detayları Belli oldu! Kanal Ve Yapım Şirketi Başrol Oyuncusuna Acımadı! Ortaya Çıkan Gerçekler… mask
Yasak Elma’da Şok Ayrılığın Detayları Belli oldu! Kanal Ve Yapım Şirketi Başrol Oyuncusuna Acımadı! Ortaya Çıkan Gerçekler…
BİM Ramazan kolisi fiyatları 2021! BİM Ramazan paketi ne kadar? 2021 BİM Ramazan Paketinde Neler Var? mask
BİM Ramazan kolisi fiyatları 2021! BİM Ramazan paketi ne kadar? 2021 BİM Ramazan Paketinde Neler Var?
CarrefourSA Ramazan kolisi fiyatları 2021! CarrefourSA Ramazan paketi ne kadar? 2021 CarrefourSA Ramazan Paketinde Neler Var? mask
CarrefourSA Ramazan kolisi fiyatları 2021! CarrefourSA Ramazan paketi ne kadar? 2021 CarrefourSA Ramazan Paketinde Neler Var?
A101 Ramazan kolisi fiyatları 2021! A101 Ramazan paketi ne kadar? 2021 A101 Ramazan Paketinde Neler Var? mask
A101 Ramazan kolisi fiyatları 2021! A101 Ramazan paketi ne kadar? 2021 A101 Ramazan Paketinde Neler Var?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL