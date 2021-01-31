Üvey Kardeşler Evlenebilir Mi? Üvey Kardeşe Nikâh Düşer Mi?
İslamiyet esasları ile kimler arasında nikâh düşeceği ve mahremlik şartları belirlenmiştir. İslamiyet’e göre aralarında nikâh düşen ve düşmeyen yakınlar belirlenirken, bu konuda verilen fetvaların hangi yönde olduğu zaman zaman Müslümanlarca merak edilmektedir.
Üvey kardeşlik konusu da bu anlamda merak edilen konular başında gelirken, üvey kardeşe nikâh düşer mi sorusuna yönelik verilen fetvaların yanıtını sizler için haberimizde derledik.
Kardeşlik Nedir, Kaç Şekilde Olur?
Kardeşlik öz ve üvey olmak üzere iki şekildir. Aynı anne ve babadan olanlara öz kardeş denirken, farklı anne babadan olanlara üvey kardeş denir. Ayrıca öz kardeşliği belirten bazı durumlar sonrası ana bir kardeşlik ve baba bir kardeşlik gibi kavramlarda da oluşmuştur.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.