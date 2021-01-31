Üvey Kardeşler Evlenebilir Mi? Üvey Kardeşe Nikâh Düşer Mi?

Üvey kardeşlik konusu da bu anlamda merak edilen konular başında gelirken, üvey kardeşe nikâh düşer mi sorusuna yönelik verilen fetvaların yanıtını sizler için haberimizde derledik.

Kardeşlik Nedir, Kaç Şekilde Olur?



Kardeşlik öz ve üvey olmak üzere iki şekildir. Aynı anne ve babadan olanlara öz kardeş denirken, farklı anne babadan olanlara üvey kardeş denir. Ayrıca öz kardeşliği belirten bazı durumlar sonrası ana bir kardeşlik ve baba bir kardeşlik gibi kavramlarda da oluşmuştur.

