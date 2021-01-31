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- 31 Oca 2021 - 11:22 G: 31 Oca 2021 - 11:29

Üvey Kardeşler Evlenebilir Mi? Üvey Kardeşe Nikâh Düşer Mi?

İslamiyet esasları ile kimler arasında nikâh düşeceği ve mahremlik şartları belirlenmiştir. İslamiyet’e göre aralarında nikâh düşen ve düşmeyen yakınlar belirlenirken, bu konuda verilen fetvaların hangi yönde olduğu zaman zaman Müslümanlarca merak edilmektedir.

Ozan Şahin
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Üvey kardeşlik konusu da bu anlamda merak edilen konular başında gelirken, üvey kardeşe nikâh düşer mi sorusuna yönelik verilen fetvaların yanıtını sizler için haberimizde derledik.

Kardeşlik Nedir, Kaç Şekilde Olur?

Kardeşlik öz ve üvey olmak üzere iki şekildir. Aynı anne ve babadan olanlara öz kardeş denirken, farklı anne babadan olanlara üvey kardeş denir. Ayrıca öz kardeşliği belirten bazı durumlar sonrası ana bir kardeşlik ve baba bir kardeşlik gibi kavramlarda da oluşmuştur.

31 Oca 2021 - 11:22 Ankara- Yaşam

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