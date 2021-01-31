Bülent Serttaş Saç Ektirdi Mi? İbo Show’un Konuğu Bülent Serttaş Saçı Protez Mi?
İbo Show’un dün akşamki konukları Ali Sunal, Bülent Serttaş ve Doğa Rutkay idi. Eğlence ve kahkaha dolu bir program geride bırakılırken, programı izleyenlerin dikkatini Bülent Serttaş’ın saçları çekti.
Sanatçının yeni imajı herkes tarafından beğenilirken, sanatçının saçları merak konusu oldu. Bülent Serttaş saç ektirdi mi?
Bülent Serttaş Saç Ektirdi Mi?
İbo Show’un dün akşamki konuğu Bülent Serttaş, yeni imajı ile herkesi şaşırttı. Saçlarının seyrekleştiği bilinen 56 yaşındaki ünlü sanatçının genç görünümü ve sık saçları herkesin dikkatini çekti. Serttaş’ın saç mı ektirdiği ya da protez mi kullandığı ise programı izleyenlerce merak ediliyor. Editörlerimizce yapılan araştırmaya göre Bülent Serttaş saç ektirmeyi değil, saç protezine başvurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.