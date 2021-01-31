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- 31 Oca 2021 - 11:35 G: 31 Oca 2021 - 11:36

Altındağ'da Bir Yılda 30 bin metrekare kaldırım

Altındağda kaldırım seferberliği... İlçe genelinde durmaksızın yol açma ve yenileme asfalt serim ve yama çalışması gerçekleştiren ekipler kaldırımları da unutmadı. Altındağ genelinde 1 yılda 30 bin metrekare kaldırım döşendi.

Altındağ Belediyesi tarafından  ilçe genelinde kaldırım yapım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. 1 yılda 30 bin metrekare kaldırım döşendi.

Altındağda kaldırım seferberliği... İlçe genelinde durmaksızın yol açma ve yenileme asfalt serim ve yama çalışması gerçekleştiren ekipler kaldırımları da unutmadı. Altındağ genelinde 1 yılda 30 bin metrekare kaldırım döşendi.

HER MAHALLEYE HİZMET

Oluşturulan ekipler Yıldıztepe Zübeyde Hanım Feridun Çelik Gültepe ve Karapürçek mahalleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her noktada çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.

PLANLI BİR ALTINDAĞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Altındağlı vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını ve anında çözüm ürettiklerini belirten Başkan Asım Balcı Altındağ Belediyesi olarak ilçemizin eksiklerini gidermek için çalışıyoruz. Altındağ genelinde başlattığımız kaldırım ve tretuvar çalışması yoğun bir biçimde sürüyor. Oldukça fazla yol kat ettik. 1 yılda 30 bin metrekare kaldırım döşedik. Mevcut kaldırımlarda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştirerek Altındağın her noktasını yayalar için daha güvenli hale getirdik dedi.

31 Oca 2021 - 11:35 - Belediyeler

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