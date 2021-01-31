Haberler Ankara Haberler Ankara
- 31 Oca 2021 - 13:27 G: 31 Oca 2021 - 13:28

Sivas'ta kar altındaki "Hobbit Evleri" ilgi görüyor

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışı ile ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışı ile ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kentte etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen park ve mesire alanları ilgi çekiyor. Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu. Bu arada kar yağışının ardından Tarihi Kent Meydanı da beyaza büründü. Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı meydanda kar güzelliği yaşandı.

31 Oca 2021 - 13:27 AA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapılarını Ankaralıya Açtı mask
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapılarını Ankaralıya Açtı
Sen Çal Kapımı Dizisinde Eda ve Serkan Aşkı Resmen Bitti! Serkan Artık Resmen Selin ile Evli... mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Eda ve Serkan Aşkı Resmen Bitti! Serkan Artık Resmen Selin ile Evli...
Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Kırdı Geçirdi! Her Şeye Gülen Adam Katılınca Seyirciler Kendini Tutmadı! mask
Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Kırdı Geçirdi! Her Şeye Gülen Adam Katılınca Seyirciler Kendini Tutmadı!
15 Şubat Pazartesi Okullar Açılacak Mı? Okulların Açılışı 15 Mart’a Ertelendi Mi? mask
15 Şubat Pazartesi Okullar Açılacak Mı? Okulların Açılışı 15 Mart’a Ertelendi Mi?
Doğu Anadolu'da 992 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor mask
Doğu Anadolu'da 992 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Olgun Şimşek Yeniden Katılıyor! Ramo'dan Ayrılışı Şok Etmişti, Şimdi Yeniden Şaşırttı! Yeniden EDHO'da Mı? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Olgun Şimşek Yeniden Katılıyor! Ramo'dan Ayrılışı Şok Etmişti, Şimdi Yeniden Şaşırttı! Yeniden EDHO'da Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL