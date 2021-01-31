Sivas'ta kar altındaki "Hobbit Evleri" ilgi görüyor
Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışı ile ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışı ile ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kentte etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen park ve mesire alanları ilgi çekiyor. Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu. Bu arada kar yağışının ardından Tarihi Kent Meydanı da beyaza büründü. Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı meydanda kar güzelliği yaşandı.
31 Oca 2021 - 13:27 AA - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.