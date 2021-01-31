Müge Anlı'da İşlenen O Olay Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medya Çalkalanıyor! "Möge Apla"
Müge Anlı programında yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturan Zeynep Ergül, yayındaki konuşmalarıyla yeniden gündeme geldi. 19 yaşındaki kızını aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Zeynep Ergül'ün Mehmet Elbay cinayetinin şüphelisi olan Cahit Erbay'ın kız kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.
Abisi Cahit Ergül ile arazi anlaşmazlığı yaşayan Zeynep Ergül'ün cinayeti bildiği ve abisine göz dağı vermek için kızını aramak bahanesiyle Müge Anlı canlı yayına katılmaya karar verdiği öğrenildi. 2017'de öldürülen Mehmet Elbay cinayeti Zeynep Ergül'ün Müge Anlı'ya katılmasıyla aydınlatılmıştı. Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 19 yaşındaki kızı Fatma'yı aramak için Müge Anlı ve ekibine başvurmuştu. Kızının kendisini beğenmediği için kaçtığını söyleyen Zeynep Ergül'ün evini gören Müge Anlı ve ekran karşısındakiler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çocukları için dilendiğini, yardım aldığını söyleyen Ergül, üç katlı villa tipi eviyle şüpheleri arttırmıştı.
Mehmet Elbay cinayetiyle ilgili daha önce yayına katıldığı belirlenen Zeynep Ergül'ün çelişkili ifadeleri hem Müge Anlı'yı hem de seyircileri çileden çıkartmıştı. Sorulan her soruya "Bilmiyorum" yanıtını veren ancak çevresindeki insanlara Mehmet Elbay'ı abisinin öldürdüğünü söylediği iddia edilen Zeynep Ergül'ün ‘sözde deyimler’ adı altında söylediği tekerlemeler de Müge Anlı'yı çileden çıkartmıştı.
31 Oca 2021 - 16:31 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.