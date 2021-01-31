WhatsApp'ta Neler Oluyor? Önce İfşa, Sonra Virüs! Kullanıcılar İçin Son Damla Oldu!
Son zamanlarda gündemi sık sık meşgul eden konulardan birisi olan WhatsApp uygulaması vatandaşların sabrını taşırmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda yayınladığı gizlilik sözleşmesi ile kullanıcı kaybeden WhatsApp, bu seferde kullanıcılarını virüs ile karşı karşıya bıraktı. Ortaya çıkan virüs hakkında merakını gidermek isteyen kullanıcılar, “WhatsApp virüsü ne?” sorgusuna yanıt aramaya başladı.
WhatsApp uygulaması son olarak gizlilik sözleşmesi yayımlamış ve yoğun bir şekilde kullanıcı kaybetmişti. Gizlilik sözleşmesinin ardından kullanıcıları büyük bir çıkmaza sokan uygulamada bu seferde yeni bir virüs ortaya çıktı. Virüs tehdidi ile karşı karşıya kalmak istemeyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalar yaparak WhatsApp virüsünün ne olduğunu araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar virüsün işlevini bir bir ortaya çıkardı.
WhatsApp’ta oluşan virüs kullanıcılar üzerinde büyük bir endişe oluşturmaya başladı. Edinilen bilgiler kapsamında bu virüsün WhatsApp’ta bir reklam olarak görüneceği ve o şekilde yayılmaya devam edeceği ortaya çıktı. WhatsApp’a yayılan virüsün sonrasında kontrolü ele geçireceği de milyonlarca kişiyi tedirgin etti. Gizlilik güncellemesinin ardından birde virüsün gelmesi kullanıcılar tarafından bardağı taşıran son damla olarak algılandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.