Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Belediye Personeliyle Bir Araya Geldi

Demirbaş belediyenin temizlik sağlık fen işleri park ve bahçeleri ile destek hizmetleri müdürlüklerinde çalışan işçileri temsilcilerini makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Hizmet İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Recep Derenin de hazır bulunduğu görüşmede Başkan Demirbaş işçilerin talep ve önerilerini dinledi.

Demirbaş belediye çalışanlarıyla bir araya geldiği için mutlu olduğunu aktararak Ben sizleri bu gün burada ağırlamaktan son derece mutlu oldum. İşçilerimiz için ne gerekiyorsa en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Başkan yardımcılarımıza ve satın alama departmanına her zaman şunu söylemişimdir. Sahada çalışan işçilerimiz için kıyafetinden araç ve gerecine en iyisini en kalitelisini alın. Çünkü hizmetlerin temelinde sizler varsınız. diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Recep Dere ise kabullerinden dolayı Demirbaşa teşekkür ederek işçilere karşı tavır ve tutumları nedeniyle belediye çalışanlarının yüzünün güldüğünü ve bu durumdan çok memnun olduklarını söyledi.