Hande Erçel’den Son Dakika Evlilik Şoku! Gelinliğini Giydi... Kerem Bürsin’le Dünya Evine mi Giriyor?

Kerem Bürsin ve Hande Erçel sosyal medya hesapları üzerinden sık sık paylaşım yaparak takipçileri tarafından mercek altına alınıyor. Binlerce kişi ikilinin sevgili olduğunu iddia etse de Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşk iddialarını yalanlıyor. Son zamanlarda bu haberlerin önüne geçmek isteyen çift, dikkat çeken hareketlerden uzak kalarak bu algıyı yerle bir etmek istedi. Fakat Hande Erçel’in son paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı.

Hem uyumları hem pozitif enerjileri hem de birbirlerine yakışmalarıyla tüm okları kendilerine çeviren Hande Erçel ve Kerem Bürsin safhasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Binlerce kişi başarılı iki ismin bir ilişkiye adım atmasını temenni ediyor. Çoğu kişide Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in zaten aşk yaşadığını ve bu durumu gizlediklerini iddia ediyor. Hande Erçel’in gelinlikli paylaşımı tüm gerçekleri gün yüzüne çıkardı.