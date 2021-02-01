Hande Erçel’den Son Dakika Evlilik Şoku! Gelinliğini Giydi... Kerem Bürsin’le Dünya Evine mi Giriyor?
Sen Çal Kapımı dizisiyle adını tüm Türkiye’ye duyuran ve ününe ün katan Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son zamanlarda Kerem Bürsin’le adı yan yana yazılan güzel oyuncunun Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Üzerinde gelinliği olan Hande Erçel, Kerem Bürsin’le dünya evine mi giriyor?
Kerem Bürsin ve Hande Erçel sosyal medya hesapları üzerinden sık sık paylaşım yaparak takipçileri tarafından mercek altına alınıyor. Binlerce kişi ikilinin sevgili olduğunu iddia etse de Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşk iddialarını yalanlıyor. Son zamanlarda bu haberlerin önüne geçmek isteyen çift, dikkat çeken hareketlerden uzak kalarak bu algıyı yerle bir etmek istedi. Fakat Hande Erçel’in son paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı.
Hem uyumları hem pozitif enerjileri hem de birbirlerine yakışmalarıyla tüm okları kendilerine çeviren Hande Erçel ve Kerem Bürsin safhasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Binlerce kişi başarılı iki ismin bir ilişkiye adım atmasını temenni ediyor. Çoğu kişide Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in zaten aşk yaşadığını ve bu durumu gizlediklerini iddia ediyor. Hande Erçel’in gelinlikli paylaşımı tüm gerçekleri gün yüzüne çıkardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.