Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Şub 2021 - 13:35 G: 01 Şub 2021 - 13:40

Hande Erçel’den Son Dakika Evlilik Şoku! Gelinliğini Giydi... Kerem Bürsin’le Dünya Evine mi Giriyor?

Sen Çal Kapımı dizisiyle adını tüm Türkiye’ye duyuran ve ününe ün katan Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son zamanlarda Kerem Bürsin’le adı yan yana yazılan güzel oyuncunun Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Üzerinde gelinliği olan Hande Erçel, Kerem Bürsin’le dünya evine mi giriyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kerem Bürsin ve Hande Erçel sosyal medya hesapları üzerinden sık sık paylaşım yaparak takipçileri tarafından mercek altına alınıyor. Binlerce kişi ikilinin sevgili olduğunu iddia etse de Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşk iddialarını yalanlıyor. Son zamanlarda bu haberlerin önüne geçmek isteyen çift, dikkat çeken hareketlerden uzak kalarak bu algıyı yerle bir etmek istedi. Fakat Hande Erçel’in son paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı.

Hem uyumları hem pozitif enerjileri hem de birbirlerine yakışmalarıyla tüm okları kendilerine çeviren Hande Erçel ve Kerem Bürsin safhasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Binlerce kişi başarılı iki ismin bir ilişkiye adım atmasını temenni ediyor. Çoğu kişide Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in zaten aşk yaşadığını ve bu durumu gizlediklerini iddia ediyor. Hande Erçel’in gelinlikli paylaşımı tüm gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

01 Şub 2021 - 13:35 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Resmen Başlamadan Bitti! Kerem Bürsin’in Son Hareketi Her Şeyi Ortaya Çıkarttı! mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Resmen Başlamadan Bitti! Kerem Bürsin’in Son Hareketi Her Şeyi Ortaya Çıkarttı!
Kerem Bürsin Hande Erçel'i İlk Gördüğünde Bakın Ne Demiş! Twitter'in Gündemi Oldu, Türkiye Bunu Konuşuyor! mask
Kerem Bürsin Hande Erçel'i İlk Gördüğünde Bakın Ne Demiş! Twitter'in Gündemi Oldu, Türkiye Bunu Konuşuyor!
Demet Özdemir'den Büyük Torpil! Sosyal Medyada Paylaşınca Sosyal Medya Ayaklandı! mask
Demet Özdemir'den Büyük Torpil! Sosyal Medyada Paylaşınca Sosyal Medya Ayaklandı!
Hande Erçel Dişini Yaptırmak İstedi, Canından Oluyordu! Gitmediği Doktor Kalmadı... mask
Hande Erçel Dişini Yaptırmak İstedi, Canından Oluyordu! Gitmediği Doktor Kalmadı...
Hande Erçel ve Kerem Bursin Arasında Her Şey Bitti! O Paylaşıma Karşılıksız Kaldı, Sosyal Medyada Gündem Oldu! mask
Hande Erçel ve Kerem Bursin Arasında Her Şey Bitti! O Paylaşıma Karşılıksız Kaldı, Sosyal Medyada Gündem Oldu!
İbrahim Tatlıses İlk Kez Böyle Ağladı! Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! Sunal Ailesi... mask
İbrahim Tatlıses İlk Kez Böyle Ağladı! Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! Sunal Ailesi...
Hadise'den İbo Show'a Konuk Olan İsme Sert Eleştiri! Bülent Serttaş'ın O Haline Tepki Gösterdi! mask
Hadise'den İbo Show'a Konuk Olan İsme Sert Eleştiri! Bülent Serttaş'ın O Haline Tepki Gösterdi!
Cem Yılmaz'dan Aşk Açıklaması! Seranay Sarıkaya'yla Ne Oluyor? "Küsmedik!" mask
Cem Yılmaz'dan Aşk Açıklaması! Seranay Sarıkaya'yla Ne Oluyor? "Küsmedik!"
İbo Show'da Olay Tartışma! Yer Kavgası Çıkınca Seyirciler Kriz Geçirdi! Ali Sunal Cevabını Verdi... mask
İbo Show'da Olay Tartışma! Yer Kavgası Çıkınca Seyirciler Kriz Geçirdi! Ali Sunal Cevabını Verdi...
Arka Sokaklar Dizisindeki Rıza Baba Bu Sefer Gerçek Karakolda! Günü Olaylı Bitince Soluğu Orada Aldı! Kavga mı Edildi? mask
Arka Sokaklar Dizisindeki Rıza Baba Bu Sefer Gerçek Karakolda! Günü Olaylı Bitince Soluğu Orada Aldı! Kavga mı Edildi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Menajerimi Ara Dizisinde Çok Büyük Çekim Hatası! Gizli Hatayı Fark Eden Seyirciler Twıtter’da Resmen Çıldırdı! “Bu Kadar Acemilik Olmaz…” mask
Menajerimi Ara Dizisinde Çok Büyük Çekim Hatası! Gizli Hatayı Fark Eden Seyirciler Twıtter’da Resmen Çıldırdı! “Bu Kadar Acemilik Olmaz…”
Masterchef’ten Somer Şef Tüm Çarkları Tersine Döndürdü! Acun Ilıcalı’yla Aynı Yolda İlerlemeye Devam… İşte O Paylaşım! mask
Masterchef’ten Somer Şef Tüm Çarkları Tersine Döndürdü! Acun Ilıcalı’yla Aynı Yolda İlerlemeye Devam… İşte O Paylaşım!
Kış Sezonunda Kayak Turizmi Devam Ediyor! "Turizmin başkenti" Antalya'da Kayak Merkezlerine Büyük Rağbet mask
Kış Sezonunda Kayak Turizmi Devam Ediyor! "Turizmin başkenti" Antalya'da Kayak Merkezlerine Büyük Rağbet
Çankaya’da Şubat’ta Sanat mask
Çankaya’da Şubat’ta Sanat
Mehmetçik, Barış Pınarı Bölgesinde İhtiyaç Sahiplerine Yardım Yapıyor! mask
Mehmetçik, Barış Pınarı Bölgesinde İhtiyaç Sahiplerine Yardım Yapıyor!
Hande Erçel’den Son Dakika Evlilik Şoku! Gelinliğini Giydi... Kerem Bürsin’le Dünya Evine mi Giriyor? mask
Hande Erçel’den Son Dakika Evlilik Şoku! Gelinliğini Giydi... Kerem Bürsin’le Dünya Evine mi Giriyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL