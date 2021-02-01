01 Şub 2021 - 13:40 Güncelleme: 01 Şub 2021 - 13:51
Mehmetçik, Barış Pınarı Bölgesinde İhtiyaç Sahiplerine Yardım Yapıyor!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı hareket bölgesi içerisinde yer alan köylere yardım yapıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde bulunan Aziziye köyünde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığını bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçiğin, bölge halkının umudu olmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Aziziye köyünde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığı kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.