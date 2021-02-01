Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Şub 2021 - 13:40 G: 01 Şub 2021 - 13:51

Mehmetçik, Barış Pınarı Bölgesinde İhtiyaç Sahiplerine Yardım Yapıyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı hareket bölgesi içerisinde yer alan köylere yardım yapıldığını açıkladı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde bulunan Aziziye köyünde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığını bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçiğin, bölge halkının umudu olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Aziziye köyünde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığı kaydedildi.

01 Şub 2021 - 13:40 AA Ankara- Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Kış Sezonunda Kayak Turizmi Devam Ediyor! "Turizmin başkenti" Antalya'da Kayak Merkezlerine Büyük Rağbet mask
Kış Sezonunda Kayak Turizmi Devam Ediyor! "Turizmin başkenti" Antalya'da Kayak Merkezlerine Büyük Rağbet
Borsa Günün İlk Yarısında Yükseliş Hareketine Başladı! BIST 100 Endeksi Tırmanışta! mask
Borsa Günün İlk Yarısında Yükseliş Hareketine Başladı! BIST 100 Endeksi Tırmanışta!
Covid-19 Kısıtlamalarının Öngörülemez Etkisiyle Perakende Satışlarında Şok Düşüş! mask
Covid-19 Kısıtlamalarının Öngörülemez Etkisiyle Perakende Satışlarında Şok Düşüş!
Karantina Boyutu Giderek Büyüyor! O İle 54 Ev Karantinaya Alındı! mask
Karantina Boyutu Giderek Büyüyor! O İle 54 Ev Karantinaya Alındı!
İzmir'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem! Birçok Artçı Kaydedildi mask
İzmir'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem! Birçok Artçı Kaydedildi
Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına Uyarı Geldi! "Sokağa Çıkmayın!" mask
Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına Uyarı Geldi! "Sokağa Çıkmayın!"
Kadir Şeker Tahliye Oldu Mu, Ceza Bozuldu Mu? Kadir Şeker Beraat Etti Mi? mask
Kadir Şeker Tahliye Oldu Mu, Ceza Bozuldu Mu? Kadir Şeker Beraat Etti Mi?
15 Şubat Pazartesi Okullar Açılacak Mı? Okulların Açılışı 15 Mart’a Ertelendi Mi? mask
15 Şubat Pazartesi Okullar Açılacak Mı? Okulların Açılışı 15 Mart’a Ertelendi Mi?
1 Şubat 2021 Evde Bakım Maaşı Yatan İller! Şubat 2021 Evde Bakım Parası Ne Kadar? mask
1 Şubat 2021 Evde Bakım Maaşı Yatan İller! Şubat 2021 Evde Bakım Parası Ne Kadar?
Üvey Kardeşler Evlenebilir Mi? Üvey Kardeşe Nikâh Düşer Mi? mask
Üvey Kardeşler Evlenebilir Mi? Üvey Kardeşe Nikâh Düşer Mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Menajerimi Ara Dizisinde Çok Büyük Çekim Hatası! Gizli Hatayı Fark Eden Seyirciler Twıtter’da Resmen Çıldırdı! “Bu Kadar Acemilik Olmaz…” mask
Menajerimi Ara Dizisinde Çok Büyük Çekim Hatası! Gizli Hatayı Fark Eden Seyirciler Twıtter’da Resmen Çıldırdı! “Bu Kadar Acemilik Olmaz…”
Masterchef’ten Somer Şef Tüm Çarkları Tersine Döndürdü! Acun Ilıcalı’yla Aynı Yolda İlerlemeye Devam… İşte O Paylaşım! mask
Masterchef’ten Somer Şef Tüm Çarkları Tersine Döndürdü! Acun Ilıcalı’yla Aynı Yolda İlerlemeye Devam… İşte O Paylaşım!
Kış Sezonunda Kayak Turizmi Devam Ediyor! "Turizmin başkenti" Antalya'da Kayak Merkezlerine Büyük Rağbet mask
Kış Sezonunda Kayak Turizmi Devam Ediyor! "Turizmin başkenti" Antalya'da Kayak Merkezlerine Büyük Rağbet
Çankaya’da Şubat’ta Sanat mask
Çankaya’da Şubat’ta Sanat
Mehmetçik, Barış Pınarı Bölgesinde İhtiyaç Sahiplerine Yardım Yapıyor! mask
Mehmetçik, Barış Pınarı Bölgesinde İhtiyaç Sahiplerine Yardım Yapıyor!
Hande Erçel’den Son Dakika Evlilik Şoku! Gelinliğini Giydi... Kerem Bürsin’le Dünya Evine mi Giriyor? mask
Hande Erçel’den Son Dakika Evlilik Şoku! Gelinliğini Giydi... Kerem Bürsin’le Dünya Evine mi Giriyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL