01 Şub 2021 - 16:30 Güncelleme: 01 Şub 2021 - 16:47
İş Bankası'ndan Büyük Başarı! Marka Değeri En Yüksek Türk Bankası Seçildi!
Türkiye İş Bankası Brand Finanance tarafından hazırlanan listede Türkiye'nin bankaları arasında zirvede yer aldı.
Türkiye İş Bankası, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan listede Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.
Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance'in yayımladığı "Banking 500 2021" raporunda, İş Bankası, "dünyanın marka değeri en yüksek Türk bankası" oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.