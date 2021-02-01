Elektrikli ve Sürücüsüz Otobüs geliyor! Karsan Otobüs'ün Tanıtımını Gerçekleştirdi
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ: "Sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesi ve 300 kilometrelik (km) menzili ile Otonom Atak Electric'in otonom araç pazarının bir oyuncusu olması düşünülmektedir"
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ (Karsan), Adastec iş birliğinde geliştirilen yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs "Otonom Atak Electric"in bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte tanıtıldığını duyurdu.
Karsan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, toplu taşımacılıkta değişimleri takip ederek ihtiyaçlara cevap verme gayreti doğrultusunda Adastec iş birliğinde geliştirilen ve Karsan'ın kendi markasıyla pazara sunulacak olan, yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric'in bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte tanıtıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Karsan ve Adastec'in ortak çalışmaları ile geliştirilen Seviye 4 Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak Electric üzerinde geliştirildi. Sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesi ve 300 kilometrelik (km) menzili ile Otonom Atak Electric'in otonom araç pazarının bir oyuncusu olması düşünülmektedir."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.