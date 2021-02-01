2021 Yoklama Kaçağı Cezası Ne Kadar, Yoklama Başvurusu Nasıl Yapılır?

Askeralma Kanunu 24. maddesinde belirtildiği üzere yoklama kaçakları idari para cezası ile cezalandırılıyorlar. Bu kanun maddesini hatırlatan Milli Savunma Bakanlığı 2020 doğumlu olan ve askerlik çağı gelen vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklama askerlik çağı gelen ve erteleme hakkı olmayan ya da erteleme süresi dolmuş olan kişilerin 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yoklama başvurusu yapması gerektiği hatırlatıldı. Askerlik çağı geldiği halde yoklamada bulunmayan ve mazeret de göstermeyen kişiler için kullanılan yoklama kaçaklarının 2021 yılında ne kadar idari para cezası ödeyecekleri de merak konusu oldu. Askerlik çağı gelen ve yoklama yaptıracak kişiler ise nasıl yoklama başvuru yapılacağını araştırıyor.