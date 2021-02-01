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- 01 Şub 2021 - 16:51 G: 01 Şub 2021 - 16:55

2021 Yoklama Kaçağı Cezası Ne Kadar, Yoklama Başvurusu Nasıl Yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı yoklama kaçağı olan kişilerle ilgili yeni açıklama yaptı. Ertelemesi dolan ya da erteleme hakkı olmayan, 2021 yılı içinde yoklama yaptırması gereken kişilerle ilgili başvuru süresinin açıklandığı duyuruda 2021 yılında yoklama kaçaklarına ne kadar ceza verileceği de belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı üzerinden gelen açıklama ile yoklama kaçağının ne olduğu, yoklama başvurusunun nasıl yapıldığı, yoklama kaçaklarına ne kadar ceza verildiği merak konusu oldu.

Ali Kurt
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Askeralma Kanunu 24. maddesinde belirtildiği üzere yoklama kaçakları idari para cezası ile cezalandırılıyorlar. Bu kanun maddesini hatırlatan Milli Savunma Bakanlığı 2020 doğumlu olan ve askerlik çağı gelen vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklama askerlik çağı gelen ve erteleme hakkı olmayan ya da erteleme süresi dolmuş olan kişilerin 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yoklama başvurusu yapması gerektiği hatırlatıldı. Askerlik çağı geldiği halde yoklamada bulunmayan ve mazeret de göstermeyen kişiler için kullanılan yoklama kaçaklarının 2021 yılında ne kadar idari para cezası ödeyecekleri de merak konusu oldu. Askerlik çağı gelen ve yoklama yaptıracak kişiler ise nasıl yoklama başvuru yapılacağını araştırıyor.

01 Şub 2021 - 16:51 - Gündem

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