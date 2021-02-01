Survivor Steven Barış’a Çok Sert Vurdu! Sakatlandığı Düşünülüyor… Steven Uyumsuz Hareketler Sebebiyle Diskalifiye Edilebilir!
Seyirci kitlesini her sezonunda ekran başına kilitleyen Survivor, bu sezona efsane bir giriş yaptı. Milyonlarca kişi Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan rekabeti pür dikkat izlerken, Survivor’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında işler tamamen değişti. Oynanan oyun sırasında Steven’ın Barış’a çok sert bir şekilde vurduğu sahneler seyircinin dikkatinden kaçmadı. O sahnenin ardından Barış’ın sakatlandığı düşünülmeye başladı.
Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Medya tarafından izleyicisi ile buluşan Survivor 2021 sezonunda yaşanan olayların ardı arkası kesilmiyor. Zaman zaman meydana gelen sakatlanmaların sonucunda diskalifiye edilen yarışmacılar, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir yankıya neden oluyor. Survivor’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Steven’ın Barış’a sert bir şekilde vurduğu seyircinin gözünden kaçmadı.
Survivor’ın yeni bölümünde yaşanacak olan olaylar herkesi büyük bir heyecanın içerisine sürükledi. Oynanan oyunda Steven’ın Barış’a sert bir şekilde vurduğu tüm dikkatleri üzerine çekti. Steven’ın uyumsuz hareketinin ardından herkes yarışmacının diskalifiye edilip edilmeyeceğini Barış’ın ise sakatlanıp sakatlanmadığını merak etmeye başladı. Survivor yeni bölüm fragmanıyla beraber geceye damga vururken herkes gelişmeler için şimdiden geri sayım yapmaya başladı.
01 Şub 2021 - 19:50 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.