Survivor Steven Barış’a Çok Sert Vurdu! Sakatlandığı Düşünülüyor… Steven Uyumsuz Hareketler Sebebiyle Diskalifiye Edilebilir!

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Medya tarafından izleyicisi ile buluşan Survivor 2021 sezonunda yaşanan olayların ardı arkası kesilmiyor. Zaman zaman meydana gelen sakatlanmaların sonucunda diskalifiye edilen yarışmacılar, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir yankıya neden oluyor. Survivor’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Steven’ın Barış’a sert bir şekilde vurduğu seyircinin gözünden kaçmadı.

Survivor’ın yeni bölümünde yaşanacak olan olaylar herkesi büyük bir heyecanın içerisine sürükledi. Oynanan oyunda Steven’ın Barış’a sert bir şekilde vurduğu tüm dikkatleri üzerine çekti. Steven’ın uyumsuz hareketinin ardından herkes yarışmacının diskalifiye edilip edilmeyeceğini Barış’ın ise sakatlanıp sakatlanmadığını merak etmeye başladı. Survivor yeni bölüm fragmanıyla beraber geceye damga vururken herkes gelişmeler için şimdiden geri sayım yapmaya başladı.