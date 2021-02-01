Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Şub 2021 - 21:15 G: 01 Şub 2021 - 21:20

Survivor’da Ünlüler Adası Bugün Yıkılacak! Gruplaşma Başladı! “Her Şey Buraya Kadarmış…”

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni Survivor, yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Programda gündeme gelen olaylar akıllara durgunluk verirken, yayınlanan son bölüm fragmanında Ünlüler adasında ortaya çıkan gerginlik tüm dengeleri alt üst etti. Gruplaşmanın başladığı takımın yarışmacılarının dile getirdiği sözler her şeyi bir bir ortaya döktü. O yarışmacının sözleri ise geceye adeta damga vurdu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara sunulan Survivor programında gün geçtikçe yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Son zamanların en çok izlenen yapımlarından birisi olan Survivor, yayınlanan yeni bölümleriyle beraber yeni konulara da açıklık getiriyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımındaki kıyasıya rekabet sürerken son zamanlarda değişen dengeler akılları karıştırdı. Ünlüler takımının gruplaşmaya başlaması ise dikkatleri üzerine çekti.

18. bölümü ile yeniden zirveye yükselecek olan Survivor, yayın günlerinde tüm programları geride bırakarak birinciliği kimseye kaptırmıyor. Başarılı bir yapım olan Survivor’da geçtiğimiz gün Gönüllüler takımından Emin Günenç, sağlık sorunlardan dolayı diskalifiye olmuş ve adada son derece hüzünlü anlar yaşamıştı. Yaşanan olayların ardı arkası kesilmezken bir de üstüne Ünlüler takımının gruplaşmaya başlaması eklendi. Bu durum seyircinin tepki vermesine neden oldu.

01 Şub 2021 - 21:15 Ankara- Survivor 2021

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Öykü Hayrettin’i Sinir Krizine Soktu! Hayrettin’in Bağırmaktan Resmen Sesi Kısıldı! mask
Survivor’da Öykü Hayrettin’i Sinir Krizine Soktu! Hayrettin’in Bağırmaktan Resmen Sesi Kısıldı!
Survivor Steven Barış’a Çok Sert Vurdu! Sakatlandığı Düşünülüyor… Steven Uyumsuz Hareketler Sebebiyle Diskalifiye Edilebilir! mask
Survivor Steven Barış’a Çok Sert Vurdu! Sakatlandığı Düşünülüyor… Steven Uyumsuz Hareketler Sebebiyle Diskalifiye Edilebilir!
Survıvor’ın O Yarışmacısı Adadan Tiktok’a Meydan Okudu! Tüm Sosyal Medya Dalga Geçiyor! “Bu Kadar Olur!” mask
Survıvor’ın O Yarışmacısı Adadan Tiktok’a Meydan Okudu! Tüm Sosyal Medya Dalga Geçiyor! “Bu Kadar Olur!”
Acun Ilıcalı Yargı Dağıtıyor! Kefaret, Hercai, Arıza’ya Geçmiş Olsun! Artık Televizyon Tarihi Tamamen Değişecek! mask
Acun Ilıcalı Yargı Dağıtıyor! Kefaret, Hercai, Arıza’ya Geçmiş Olsun! Artık Televizyon Tarihi Tamamen Değişecek!
Survivor’da Büyük İfşa Bom Diye Patladı! Ödül Oyununu O Takım Kazanıyor! Her Şey Tersine Döndü… mask
Survivor’da Büyük İfşa Bom Diye Patladı! Ödül Oyununu O Takım Kazanıyor! Her Şey Tersine Döndü…
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 1 Şubat 2021 Perşembe Survivor 18. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 1 Şubat 2021 Perşembe Survivor 18. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Tarihin En Bahtsız Survivor Sezonu! O Kişide Diskalifiye Edildi! Neler Oluyor? mask
Tarihin En Bahtsız Survivor Sezonu! O Kişide Diskalifiye Edildi! Neler Oluyor?
Survivor Emin'in Değişimi Ağızları Açık Bıraktı! O Fotoğrafları Görenler Tanıyamıyor! "Bu Kim?" mask
Survivor Emin'in Değişimi Ağızları Açık Bıraktı! O Fotoğrafları Görenler Tanıyamıyor! "Bu Kim?"
Acun Ilıcalı İfşaların Önüne Geçmek İçin Hamle Değiştirdi! Artık Sistem Çok Farklı İşleyecek! Yeni Kurallar Belli... mask
Acun Ilıcalı İfşaların Önüne Geçmek İçin Hamle Değiştirdi! Artık Sistem Çok Farklı İşleyecek! Yeni Kurallar Belli...
Acun Ilıcalı'ya Darbe Üzerine Darbe! Metin Kuş Emekli Mi Oluyor? Abi Kardeşten Fazlasıydı... mask
Acun Ilıcalı'ya Darbe Üzerine Darbe! Metin Kuş Emekli Mi Oluyor? Abi Kardeşten Fazlasıydı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı’da Akıllara Zarar Olay! 3,5 Yaşındaydı Kayboldu, Şu an 40 Yaşında! Tüyler Diken Diken… mask
Müge Anlı’da Akıllara Zarar Olay! 3,5 Yaşındaydı Kayboldu, Şu an 40 Yaşında! Tüyler Diken Diken…
Survivor’da Öykü Hayrettin’i Sinir Krizine Soktu! Hayrettin’in Bağırmaktan Resmen Sesi Kısıldı! mask
Survivor’da Öykü Hayrettin’i Sinir Krizine Soktu! Hayrettin’in Bağırmaktan Resmen Sesi Kısıldı!
Survivor Steven Barış’a Çok Sert Vurdu! Sakatlandığı Düşünülüyor… Steven Uyumsuz Hareketler Sebebiyle Diskalifiye Edilebilir! mask
Survivor Steven Barış’a Çok Sert Vurdu! Sakatlandığı Düşünülüyor… Steven Uyumsuz Hareketler Sebebiyle Diskalifiye Edilebilir!
Esra Erol’da 18 Yaşındaki Kız Faciası! Uyuşturucu Bağımlısı Çocuğun Eline Düştü! Esra Erol Tutup Kurtardı! Tüyler Diken Diken Oldu... mask
Esra Erol’da 18 Yaşındaki Kız Faciası! Uyuşturucu Bağımlısı Çocuğun Eline Düştü! Esra Erol Tutup Kurtardı! Tüyler Diken Diken Oldu...
Survıvor’ın O Yarışmacısı Adadan Tiktok’a Meydan Okudu! Tüm Sosyal Medya Dalga Geçiyor! “Bu Kadar Olur!” mask
Survıvor’ın O Yarışmacısı Adadan Tiktok’a Meydan Okudu! Tüm Sosyal Medya Dalga Geçiyor! “Bu Kadar Olur!”
Somer Şef O Şehrin Ekonomisini Kalkındırdı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki Talebe Yetişilemiyor! mask
Somer Şef O Şehrin Ekonomisini Kalkındırdı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki Talebe Yetişilemiyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL