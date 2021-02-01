Survivor’da Ünlüler Adası Bugün Yıkılacak! Gruplaşma Başladı! “Her Şey Buraya Kadarmış…”
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni Survivor, yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Programda gündeme gelen olaylar akıllara durgunluk verirken, yayınlanan son bölüm fragmanında Ünlüler adasında ortaya çıkan gerginlik tüm dengeleri alt üst etti. Gruplaşmanın başladığı takımın yarışmacılarının dile getirdiği sözler her şeyi bir bir ortaya döktü. O yarışmacının sözleri ise geceye adeta damga vurdu.
Acun Medya tarafından ekranlara sunulan Survivor programında gün geçtikçe yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Son zamanların en çok izlenen yapımlarından birisi olan Survivor, yayınlanan yeni bölümleriyle beraber yeni konulara da açıklık getiriyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımındaki kıyasıya rekabet sürerken son zamanlarda değişen dengeler akılları karıştırdı. Ünlüler takımının gruplaşmaya başlaması ise dikkatleri üzerine çekti.
18. bölümü ile yeniden zirveye yükselecek olan Survivor, yayın günlerinde tüm programları geride bırakarak birinciliği kimseye kaptırmıyor. Başarılı bir yapım olan Survivor’da geçtiğimiz gün Gönüllüler takımından Emin Günenç, sağlık sorunlardan dolayı diskalifiye olmuş ve adada son derece hüzünlü anlar yaşamıştı. Yaşanan olayların ardı arkası kesilmezken bir de üstüne Ünlüler takımının gruplaşmaya başlaması eklendi. Bu durum seyircinin tepki vermesine neden oldu.
01 Şub 2021 - 21:15 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.