Survivor’da Ünlüler Adası Bugün Yıkılacak! Gruplaşma Başladı! “Her Şey Buraya Kadarmış…”

Acun Medya tarafından ekranlara sunulan Survivor programında gün geçtikçe yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Son zamanların en çok izlenen yapımlarından birisi olan Survivor, yayınlanan yeni bölümleriyle beraber yeni konulara da açıklık getiriyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımındaki kıyasıya rekabet sürerken son zamanlarda değişen dengeler akılları karıştırdı. Ünlüler takımının gruplaşmaya başlaması ise dikkatleri üzerine çekti.

18. bölümü ile yeniden zirveye yükselecek olan Survivor, yayın günlerinde tüm programları geride bırakarak birinciliği kimseye kaptırmıyor. Başarılı bir yapım olan Survivor’da geçtiğimiz gün Gönüllüler takımından Emin Günenç, sağlık sorunlardan dolayı diskalifiye olmuş ve adada son derece hüzünlü anlar yaşamıştı. Yaşanan olayların ardı arkası kesilmezken bir de üstüne Ünlüler takımının gruplaşmaya başlaması eklendi. Bu durum seyircinin tepki vermesine neden oldu.