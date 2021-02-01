Özcan Deniz’in 23 Yaş Küçük sevgilisi İranlı modacı Samar Dadgar! Güzel Modacı Samar Dadgar Kimdir?

Önceki eşi Feyza Aktan ile 2019 yılının Haziran ayında boşanan Özcan Deniz, gündeme düşen haberlerle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Eski eşi Feyza Aktan’la mahkemelik olan Özcan Deniz, yeni bir aşka yelken açmasıyla beraber magazin gündeminin altını üstüne getirdi. Ünlü oyuncunun yeni sevgilisinin kim olduğu merak edilirken ortaya atılan iddialar akılları karıştırdı.

49 yaşındaki Özcan Deniz’in kendisinden tam 23 yaş küçük bir isimle birlikte olduğu tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun yaz başından bu yana birlikte olduğu iddia edilen kişinin kim olduğu magazin gündemi tarafından merak edilirken, ortaya çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Özcan Deniz’in eski eşinin yeni sevgili yüzünden bu kadar fazla gergin olduğunu ve olayların bu yüzden bu noktaya geldiğini iddia etti.