Özcan Deniz’in 23 Yaş Küçük sevgilisi İranlı modacı Samar Dadgar! Güzel Modacı Samar Dadgar Kimdir?
Televizyon ekranlarının başarılı isimlerinden birisi olan Özcan Deniz hakkında çıkan haberlerin ardı arkası kesilmezken olaya bir yenisi daha eklendi. Ünlü oyuncunun eski eşi Feyza Aktan’la arasında geçen olaylar günlerdir çok konuşuluyor ve akıbetlerinin ne olacağı merak ediliyordu. Feyza Aktan ile ev yüzünden tartışan ve sonrasında mahkemelik olan Özcan Deniz’in yeni sevgilisi herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi.
Önceki eşi Feyza Aktan ile 2019 yılının Haziran ayında boşanan Özcan Deniz, gündeme düşen haberlerle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Eski eşi Feyza Aktan’la mahkemelik olan Özcan Deniz, yeni bir aşka yelken açmasıyla beraber magazin gündeminin altını üstüne getirdi. Ünlü oyuncunun yeni sevgilisinin kim olduğu merak edilirken ortaya atılan iddialar akılları karıştırdı.
49 yaşındaki Özcan Deniz’in kendisinden tam 23 yaş küçük bir isimle birlikte olduğu tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun yaz başından bu yana birlikte olduğu iddia edilen kişinin kim olduğu magazin gündemi tarafından merak edilirken, ortaya çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Özcan Deniz’in eski eşinin yeni sevgili yüzünden bu kadar fazla gergin olduğunu ve olayların bu yüzden bu noktaya geldiğini iddia etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.