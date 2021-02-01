Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Şub 2021 - 21:45 G: 01 Şub 2021 - 21:47

Antalya Kumluca'da bir mahalle karantinaya alındı

Giriş çıkışlara izin verilmeyen bölgede jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir mahalle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının ve temaslı kişilerin görülmesi nedeniyle Sarıcasu mahallesi, Boğaz ve Hacıömerler mevkisinin karantinaya alınmasına karar verdi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen bölgede jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde ilçe genelinde koronavirüs vakalarında bir artış görüldüğünü ve bunun sonucunda ek tedbirler alındığını söyledi.

01 Şub 2021 - 21:45 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Özcan Deniz’le İlgili Akıllara Durgunluk Veren İddia! Kendinden Tam 23 Yaş Küçük Kadınla, Adı Geçiyor! mask
Özcan Deniz’le İlgili Akıllara Durgunluk Veren İddia! Kendinden Tam 23 Yaş Küçük Kadınla, Adı Geçiyor!
Survivor’da Ünlüler Adası Bugün Yıkılacak! Gruplaşma Başladı! “Her Şey Buraya Kadarmış…” mask
Survivor’da Ünlüler Adası Bugün Yıkılacak! Gruplaşma Başladı! “Her Şey Buraya Kadarmış…”
Müge Anlı’da Akıllara Zarar Olay! 3,5 Yaşındaydı Kayboldu, Şu an 40 Yaşında! Tüyler Diken Diken… mask
Müge Anlı’da Akıllara Zarar Olay! 3,5 Yaşındaydı Kayboldu, Şu an 40 Yaşında! Tüyler Diken Diken…
Survivor’da Öykü Hayrettin’i Sinir Krizine Soktu! Hayrettin’in Bağırmaktan Resmen Sesi Kısıldı! mask
Survivor’da Öykü Hayrettin’i Sinir Krizine Soktu! Hayrettin’in Bağırmaktan Resmen Sesi Kısıldı!
Survivor Steven Barış’a Çok Sert Vurdu! Sakatlandığı Düşünülüyor… Steven Uyumsuz Hareketler Sebebiyle Diskalifiye Edilebilir! mask
Survivor Steven Barış’a Çok Sert Vurdu! Sakatlandığı Düşünülüyor… Steven Uyumsuz Hareketler Sebebiyle Diskalifiye Edilebilir!
Esra Erol’da 18 Yaşındaki Kız Faciası! Uyuşturucu Bağımlısı Çocuğun Eline Düştü! Esra Erol Tutup Kurtardı! Tüyler Diken Diken Oldu... mask
Esra Erol’da 18 Yaşındaki Kız Faciası! Uyuşturucu Bağımlısı Çocuğun Eline Düştü! Esra Erol Tutup Kurtardı! Tüyler Diken Diken Oldu...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL