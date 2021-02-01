Antalya Kumluca'da bir mahalle karantinaya alındı
Giriş çıkışlara izin verilmeyen bölgede jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir mahalle karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının ve temaslı kişilerin görülmesi nedeniyle Sarıcasu mahallesi, Boğaz ve Hacıömerler mevkisinin karantinaya alınmasına karar verdi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen bölgede jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde ilçe genelinde koronavirüs vakalarında bir artış görüldüğünü ve bunun sonucunda ek tedbirler alındığını söyledi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.