Başkan Altınok Özel Çocukların Sinema Keyfine Ortak Oldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Deniz Dünyasında minik öğrenciler için başlatılan ücretsiz 3D sinema etkinliği kapsamında otizmli özel çocuklarla buluştu. Altınok sinema gösterimi öncesinde Deniz Dünyasının ev sahipliği yaptığı deniz ve okyanus canlılarını öğrencilere tanıttı.

BALIKLARI YEMLEDİLER

Keçiören Belediyesi tarafından sömestir süresince 5-8 9-12 yaş aralığındaki çocuklar için Deniz Dünyası sinema salonunda başlatılan sinema gösterim etkinliği özel gereksinimli öğrencileri ağırladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınokun da katıldığı etkinlikte öğrenciler Deniz Dünyasında bulunan balıkları inceleyerek onları besleme imkânı buldular.

BAŞKAN ALTINOKTAN HEDİYE

Başkan Altınok Deniz Dünyası gezisinin ardından sinema salonuna giren miniklere pamuk şekeri patlamış mısır cam fanusta balık ve bilim dergisi hediye etti. Başkan Altınok ayrıca otizmli çocuklara bir kendi imzasının bulunduğu bir de balık beslemenin nasıl olduğunu anlatan bilgilendirme mektubu verdi.

BAŞKAN ALTINOK: ÇOCUKLAR MELEK ÇİÇEK VE GELECEKTİR

Sinema gösterim saatine kadar özel çocuklarla yakından ilgilenen Altınok şunları aktardı:

Çocuklar melek çiçek ve gelecektir. Evde bunalan çocuklarımıza farklı bir etkinlik olsun diye sinema gösterimi düzenliyoruz. Sömestiri aileleriyle birlikte dolu dolu geçirmelerini istiyoruz. Deniz Dünyamızda bulunan sinema salonunda film seyrediyorlar. Bunu yaparken de çocuklarımızı sosyal mesafeye uygun bir vaziyette tutuyoruz. Çocuklarımızı biraz rahatlatmak ve ferahlatmak gerekiyor. Çocuklarımız aynı zamanda ilgiye de muhtaçtır. Biz onları seviyoruz. Severseniz sevilirsiniz. Biz her gün hizmetkârız. Sokaklarımızı vatandaşlarımızı insanlara dokunmayı seviyoruz. Severseniz severler sizi ama sevmezseniz sevmezler sizi. Bu iş böyledir.