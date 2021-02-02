Survivor'da İletişim Oyununun Tüm Detayları Ortaya Çıktı! Kazanan Takım Belli, Ödül Belli... İşte Tüm Detaylar!
En çok ses getiren yarışma programlarından birisi olan Survivor, yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Programda meydana gelen olaylar akıllara durgunluk verirken yeni bölümde oynanacak olan İletişim oyununun detayları ortaya çıktı. Oynanacak olan oyun hakkında bilgilendirme yapan Murat Ceylan, bu oyununun her iki takım içinde çok önemli olduğunu dile getirdi. Survivor ifşacısı ise her şeyi bir bir açıkladı…
Her yeni bölümünden sonra bir de fragmanı ile gündemde deprem etkisi yaratan Survivor, Mert Ceylan’ın verdiği detayların ardından seyirci üzerinde büyük bir yankı uyandırdı. Yeni bölümde İletişim oyunu için mücadele edecek olan takımlar, sunucunun söylediklerini pür dikkat dinleyerek gözyaşlarına engel olamadı. Seyirci ise Survivor’da oynanacak olan İletişim oyununda verilecek ödülün ne olduğunu merak etmeye başladı. İfşacı ise hem kazanacak takımı hem de ödülü söyledi.
Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alan yarışmacılar, Mert Ceylan’ın İletişim oyununda verilecek olan ödülü söylemesiyle beraber duygusal anlar yaşadılar. Her iki takım içinde son derece önemli olan İletişim oyunu için takımlar arasında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı, fragmanda gözlemlendi. Mert Ceylan’ın, “İşte iletişim oyunu! Hasretlerini bir nebzede olsun bastırabilecekler. Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi kazanacak?” ifadelerine yer verdi.
02 Şub 2021 - 11:06 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.