Otomotiv Sektöründe Pozitif Beklentiler Arttı! Süreç Normale Dönmeye Başladı
Aralık 2020’de eksi 8,5 olan sektörün mevcut durum endeksi ise ocakta 1 puan artarak 7,5 puana yükseldi Görünüm ılımlı olarak yorumlandı.
BERLİN (AA) – Alman otomobil üreticileri ve tedarikçilerinin gelecek aylara ilişkin iş beklentileri, ocakta Kovid-19’da kısıtlamaların yakında sona ereceğine dair umutla “ılımlı” iyileşme gösterdi.
Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, Aralık 2020’de eksi 8,5 olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, ocakta 1 puan artarak eksi 7,5 puana yükseldi.
Almanya'da otomotiv sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi de 11,2 puandan 11,6 puana yükseldi.
Ankete ilişkin açıklamada, "Otomobil üreticileri, Kovid-19 karşı kısıtlamalar sona erdiğinde talebin tekrar toparlanacağı konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde. Şu anda stoklarını yenilemelerinin başka bir nedeni de bu." ifadeleri kullanıldı. Ifo'ya göre, Almanya'da üretilen otomobillerin yüzde 70'i Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkeler içinde yer alan İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve ABD'ye ihracat ediliyor. Geçen yıl Çin de İngiltere ve ABD'nin ardından Alman üreticiler için önemli bir ihracat ülkesi haline geldi.
02 Şub 2021 - 14:54 AA - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.