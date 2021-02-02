Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 Şub 2021 - 14:57 G: 02 Şub 2021 - 15:11

Ordu Etkisini Gösterdi Tüm Uçuşlar Durduruldu!

Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı tartışmalarından sonra gerçekleşen darbe sonrasında haziran ayına kadar tüm uçuşların askıya alındığı açıklandı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Ani News’in haberine göre, Myanmar ordusu, iç ve dış hatlardaki uçak seferlerine ilişkin bildiri yayımladı. Buna göre 31 Mayıs saat 23.59’a kadar tüm uçuşlar askıya alındı.

Ayrıca ülkede, yüzlerce milletvekilinin gözaltına alınmasından bir gün sonra bazı parlamento üyelerinin de hükümet binasında tutulduğu bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, Hindistan'ın Yangon Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Myanmar’da yaşayan vatandaşlarına gerekli önlemleri almaları ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Myanmar'da Askeri Darbe

8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Başkent Naypyitaw ve Yangon kentlerinde ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusunun yaptığı açıklama darbe tehdidi olarak algılanmıştı. İddialara iktidar kanadından açıklama gelmezken Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı. Dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İktidar mensuplarının gözaltına alınmasından birkaç saat sonra orduya ait Myawaddy televizyonunda yapılan duyuruda, ordunun yönetime el koyduğu ve ülkede bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklanmıştı. Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

02 Şub 2021 - 14:57 AA Ankara- Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Silah Ruhsatı Alanların Sayısı Rekor Düzeyde Arttı! Korkulan Düzeye Doğru Gidiliyor mask
Silah Ruhsatı Alanların Sayısı Rekor Düzeyde Arttı! Korkulan Düzeye Doğru Gidiliyor
ABD Teşvik Paketi Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak? mask
ABD Teşvik Paketi Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak?
ABD Başkanı Trump'ın Azil Kararı Ne Anlama Geliyor? Azledilmek Ne Anlama Gelir, Azil Kararı Nedir? mask
ABD Başkanı Trump'ın Azil Kararı Ne Anlama Geliyor? Azledilmek Ne Anlama Gelir, Azil Kararı Nedir?
Japon Veliaht Prensi Anayasaya Karşı Yenik Düştü! Yıllardır İnat Ettiği O Olaydan Sonunda Vazgeçti! mask
Japon Veliaht Prensi Anayasaya Karşı Yenik Düştü! Yıllardır İnat Ettiği O Olaydan Sonunda Vazgeçti!
Dağlık Karabağ’da Dünya’yı Karıştıracak Olay! Rus Şirket Akın Akın Asker Getiriyor… Neler Oluyor? mask
Dağlık Karabağ’da Dünya’yı Karıştıracak Olay! Rus Şirket Akın Akın Asker Getiriyor… Neler Oluyor?
Ekonomi Haberleri 2021 mask
Ekonomi Haberleri 2021
Ülke Şokta! Belediye Başkanı Öldürüldü mask
Ülke Şokta! Belediye Başkanı Öldürüldü
ABD başkanlık seçiminde son durum: Kritik eyalette oy sayımı yeniden yapılacak... mask
ABD başkanlık seçiminde son durum: Kritik eyalette oy sayımı yeniden yapılacak...
ABD En Büyük Eyaletler Hangileri? ABD Eyalet Sayısı Kaç? - ABD Eyaletleriyle İlgili Her Şey! mask
ABD En Büyük Eyaletler Hangileri? ABD Eyalet Sayısı Kaç? - ABD Eyaletleriyle İlgili Her Şey!
ABD'nin Yeni Başkanı Kim? Trump Değişti mi? - ABD Seçim Sonuçları 2020 mask
ABD'nin Yeni Başkanı Kim? Trump Değişti mi? - ABD Seçim Sonuçları 2020
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İzmir'de Bir Felaket Daha! Zarar Giderek Büyüyor! mask
İzmir'de Bir Felaket Daha! Zarar Giderek Büyüyor!
Silah Ruhsatı Alanların Sayısı Rekor Düzeyde Arttı! Korkulan Düzeye Doğru Gidiliyor mask
Silah Ruhsatı Alanların Sayısı Rekor Düzeyde Arttı! Korkulan Düzeye Doğru Gidiliyor
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i Ziyaret Etti mask
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i Ziyaret Etti
Sefirin Kızı Dizisini Bıraktı O Projesine Sarıldı! Sağlık Sorunları Denildi ama Başka Sorunlar Olduğu Gündeme Geldi! Neslihan Atagül'den Şok Hamle... mask
Sefirin Kızı Dizisini Bıraktı O Projesine Sarıldı! Sağlık Sorunları Denildi ama Başka Sorunlar Olduğu Gündeme Geldi! Neslihan Atagül'den Şok Hamle...
Hande Erçel Derin Yırtmaçlı Minisiyle Paylaşım Yapınca Sosyal Medyada Gündem Oldu! Yorumlar Peş Peşe Geldi! Kerem Bürsin ise Sessiz Sedasız... mask
Hande Erçel Derin Yırtmaçlı Minisiyle Paylaşım Yapınca Sosyal Medyada Gündem Oldu! Yorumlar Peş Peşe Geldi! Kerem Bürsin ise Sessiz Sedasız...
İstihdama Büyük Destek Geldi! Tam 14 Milyar Avro Desteklendi mask
İstihdama Büyük Destek Geldi! Tam 14 Milyar Avro Desteklendi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL