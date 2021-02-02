İstihdama Büyük Destek Geldi! Tam 14 Milyar Avro Desteklendi
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 14 milyar avro mali destek sağlandığını bildirdi.
AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "Sure" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulunan 9 üye ülkeye daha mali destek verildiğini açıkladı.
Açıklamada, ülkelerin istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 4,45 milyar avro, Polonya'ya 4,28 milyar avro, Belçika’ya 2 milyar avro, İspanya’ya 1,03 milyar avro, Slovenya’ya 913 milyon avro, Yunanistan'a 728 milyon avro, Macaristan’a 304 milyon avro, Güney Kıbrıs Rum yönetimine 229 milyon avro, Letonya’ya 72 milyon avro gönderildiği belirtildi.
Programa, AB üyesi 18 ülkenin başvurduğu ve bu ülkelere toplam 90,3 milyar avro kaynak sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, şimdiye kadar 15 ülkeye toplam 53,5 milyar avro gönderildiği kaydedildi. Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla, üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk kredi teminatı verdi.
Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon toplandı. Bu kaynakla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli krediler sağlamaya başladı.
02 Şub 2021 - 15:18 AA - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.