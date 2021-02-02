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- 02 Şub 2021 - 16:43 G: 02 Şub 2021 - 18:14

Ankara'da Marketler Hafta Sonu Kaçta Açılıyor? Hafta İçi ve Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri oluyor. Ankara’da marketlerin saat kaçta açıldığı merak ediliyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında tedbir kararlarının uygulanmaya devam ettiği bugünlerde marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri oluyor. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları ile uyumlu hale getirilen market çalışma saatlerinin nasıl olduğu, Ankara’da marketlerin saat kaçta açıldığı merak ediliyor.

Başkentli vatandaşların son dönemlerde en çok merak ettiği ve arama motorlarına en çok sorduğu sorulardan biri marketlerin çalışma saatleri olmaya devam ediyor. Covid-19 salgınının Türkiye’de etkisini göstermeye devam etmesinden kaynaklı aralık ayının başından bu yana sert tedbir kararları uygulanıyor. Tedbir kararları kapsamında uygulanan kısıtlamalardan biri de marketlerin çalışma saatler oluyor. Sokağa çıkma yasakları ile uyumlu olarak değiştirilen market çalışma saatler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkentli vatandaşlar Ankara’da marketlerin hafta içi ve hafta sonu günlerde saat kaçta açıldığını araştırıyor.

02 Şub 2021 - 16:43 - Yaşam

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