Ankara'da Marketler Hafta Sonu Kaçta Açılıyor? Hafta İçi ve Hafta Sonu Çalışma Saatleri
Marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri oluyor. Ankara’da marketlerin saat kaçta açıldığı merak ediliyor.
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında tedbir kararlarının uygulanmaya devam ettiği bugünlerde marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri oluyor. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları ile uyumlu hale getirilen market çalışma saatlerinin nasıl olduğu, Ankara’da marketlerin saat kaçta açıldığı merak ediliyor.
Başkentli vatandaşların son dönemlerde en çok merak ettiği ve arama motorlarına en çok sorduğu sorulardan biri marketlerin çalışma saatleri olmaya devam ediyor. Covid-19 salgınının Türkiye’de etkisini göstermeye devam etmesinden kaynaklı aralık ayının başından bu yana sert tedbir kararları uygulanıyor. Tedbir kararları kapsamında uygulanan kısıtlamalardan biri de marketlerin çalışma saatler oluyor. Sokağa çıkma yasakları ile uyumlu olarak değiştirilen market çalışma saatler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkentli vatandaşlar Ankara’da marketlerin hafta içi ve hafta sonu günlerde saat kaçta açıldığını araştırıyor.
02 Şub 2021 - 16:43 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.