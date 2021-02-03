Keçiören Belediyesi'nden Vatandaşı Memnun Eden Hizmet Başladı!
Hastaların bekleme alanlarının kış aylarında ki zorluğunu azaltmak amacıyla Keçiören Belediyesi tarafından kurulan ısıtmalı çadırlar hastalar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Keçiören Belediyesi, Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi ve yoğunluk oluşmaması için bina dışına ısıtıcılı bekleme çadırı kurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, salgın sürecinde ilçede bulunan sağlık kuruluşlarına ihtiyaç duyulan birçok alanda hizmet sunduklarını bildirdi.
Vatandaşlara daha sağlıklı, temiz, huzurlu ve güzel bir yaşam sunmak için maske, kolonya ve dezenfektan üretip dağıttıklarını aktaran Altınok, kamu kurum ve kuruluşlarına temizlik ve dezenfeksiyon ihtiyaçları noktasında desteklerini aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.
Özellikle hastanelere temizlik hizmeti konusunda sınırsız destek verdiklerini belirten Altınok, cami, eczane, sağlık kuruluşları ve sosyal donatı alanlarını temizlemeye ve sağlıklı hale getirmeye devam ettiklerini bildirdi.
Altınok, "Temizlik personelimizle tüm hastane ve sağlık birimlerimizi hem yıkıyor hem de dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda hasta yakınlarımızın hastane içerisinde yoğunluk oluşturmadan sağlıklı bir ortamda beklemeleri için de hastane kampüslerimize ısıtıcılı bekleme çadırları kuruyoruz." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.