03 Şub 2021 - 12:47 Güncelleme: 03 Şub 2021 - 12:49
Düzce'de Dehşet! Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ucuz Kurtuldu!
Düzce'de sebebi bilinmeyen bir konuda tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Çavuşlar Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan kadın H.S.Ç. ile eşi B.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç. eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. B.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.