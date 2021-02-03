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- 03 Şub 2021 - 12:47 G: 03 Şub 2021 - 12:49

Düzce'de Dehşet! Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ucuz Kurtuldu!

Düzce'de sebebi bilinmeyen bir konuda tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ali Kurt
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Alınan bilgiye göre, Çavuşlar Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan kadın H.S.Ç. ile eşi B.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç. eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. B.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

03 Şub 2021 - 12:47 AA Düzce- Yaşam

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