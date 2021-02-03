03 Şub 2021 - 17:46 Güncelleme: 03 Şub 2021 - 17:47
Altın'da Sürpriz Fiyatlar! Altın Fiyatlarında Yön İstikrarı Sürüyor!
Altının gramı günü düşüşle kapattı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı 421,70 liradan alıcı buldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 684,00 lira, Cumhuriyet altını 2.799,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 421,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 486,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.202,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 443,00
Lira(Tam) Ziynet 3.130,00
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.