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- 03 Şub 2021 - 17:46 G: 03 Şub 2021 - 17:47

Altın'da Sürpriz Fiyatlar! Altın Fiyatlarında Yön İstikrarı Sürüyor!

Altının gramı günü düşüşle kapattı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı 421,70 liradan alıcı buldu.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 684,00 lira, Cumhuriyet altını 2.799,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 421,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)  486,00

Cumhuriyet Ata Lira        3.202,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)         443,00

Lira(Tam) Ziynet              3.130,00

03 Şub 2021 - 17:46 AA İstanbul- Ekonomi

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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