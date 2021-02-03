Rüyada Geyik Görmek Ne Demektir, Anlamı Nedir? Rüyada Geyik Neye Yorumlanır?
Rüyada geyik görmek ne anlama gelir, neyi ifade eder? Rüyada geyik görmek İslami yorumu nasıldır? İşte merak edilen detaylar...
Rüyada geyik görmek birçok zaman rüya sahibi kişinin evinin dışında bir huzursuzlukla karşılaşacağı anlamına gelir. Ev dışındaki ortamlarda yaşanacak sıkıntıların simgesi olarak bilinen riyada geyik görmek genellikle iş yaşamında sıkıntı yaşanacağı şekilde yorumlanmaktadır.
Rüyada geyik görmenin riya sahibi kişinin özelliklerine göre de farklı anlamları olabilir. Tek başına yaşayan biri için ya da bir erkek için iş yaşamında ortaya çıkacak sıkıntıları simgeleyen geyik, evli bir kadının rüyasında ise çocuk sahibi olacağı anlamına gelebilmektedir. Rüyasında geyik gören evli bir kadının hayırlı bir evlat sahibi olacağı şeklinde yorumlar yapılır. Bununla beraber rüyada geyiğin nasıl görüleceği de anlamını değiştirebilmektedir. Rüyada geyiğin görülme biçimine göre değişen pek çok anlamı vardır. Geyiğin kafasını görmek, etini görmek ya da avlandığını görmek farklı şekillerde yorumlanabilmektedir.
03 Şub 2021 - 17:44 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.