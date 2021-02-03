Bitcoin Nasıl Üretilir? Kripto Para Madenciliği Nasıl Yapılır?

Son dönemlerde kripto para piyasasının popülerliği git gide artıyor. Kripto para piyasasının popülerliğinin artmaya başlaması ile beraber lider kripto para birimi Bitcoin’in nasıl üretildiği de en çok araştırılan konulardan biri olmaya başladı. Bitcoin piyasasında yatırımcı olarak yer alan ve üretici olmak isteyen ya da doğrudan Bitcoin madencisi olmak isteyen kişilerin sayısı da her geçen gün artıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin’in üreticileri olan ve çok ileri teknolojiye sahip bilgisayarlara sahip olan madencilerin hangi işlemleri gerçekleştirdikleri de araştırılıyor. Bitcoin satın almanın yanı sıra üreticiliği de son dönemlerde en çok merak edilen konulardan biri olmaya başladı.

2008 yılında Satoshi Nakamoto takma isimli kişi aracılığı ile piyasaya sürülen Bitcoin, blokzinciri tabanlı bir ödeme yöntemidir. Popüler dijital para birimlerinden biri olan Bitcoin merkezi olmayan, belli olmayan bir devlet bankası aracılığı ile kontrol edilir. İlk bakışta son derece karmaşık görünen Bitcoin’in üretimi o kadar karmaşık olmasa da oldukça zorlu bir işlemdir.