Yasin Obuz’dan Büyük Rezillik! “Böyle Fenomen Olmaz Olsun” Survivor ve Masterchef’i Temsil Ediyordu! Canlı Yayında Paylaştılar…

Söylemezsem Olmaz programıyla geçmişi olan Yasin Obuz, henüz Masterchef’e gitmeden önce; Yemekteyiz programına katıldığı sıralarda; küfürleri sebebiyle Söylemezsem Olmaz sunucularıyla neredeyse birbirine girmişti. Sonradan özür dileyerek hatasını kabul eden Obuz; bu durumdan kurtulmuş ve program sunucularıyla barışmıştı. Bugün ise yaşananlar şaşırttı…

Söylemezsem Olmaz programında Yasin’in geçmiş halleri ve şimdiki halleri paylaşıldı. “Olay, Olay, Olay” diyerek sunumu başlayan Yasin Obuz haberinde; Yasin Obuz’un ortaya çıkan rezalet görüntüleri olduğu iddia edildi. Hatta kan dondurduğu dahi iddia edildi. İşte Yasin Obuz’un “büyük rezillik” denilen o görüntü ve olayları!