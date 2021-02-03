Yasin Obuz’dan Büyük Rezillik! “Böyle Fenomen Olmaz Olsun” Survivor ve Masterchef’i Temsil Ediyordu! Canlı Yayında Paylaştılar…
Masterchef ve ardından Survivor yarışmalarıyla Türkiye’nin sevilen isimleri arasında yer almayı başaran ve bununla birlikte; fenomen olup Instagram’da 1 milyon takipçiyi aşan Yasin Obuz, bugün Söylemezsem Olmaz programında büyük bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Programda “böyle rezillik olmaz olsun, böyle fenomen olmaz olsun” sloganıyla haberin paylaşımı yapıldı.
Söylemezsem Olmaz programıyla geçmişi olan Yasin Obuz, henüz Masterchef’e gitmeden önce; Yemekteyiz programına katıldığı sıralarda; küfürleri sebebiyle Söylemezsem Olmaz sunucularıyla neredeyse birbirine girmişti. Sonradan özür dileyerek hatasını kabul eden Obuz; bu durumdan kurtulmuş ve program sunucularıyla barışmıştı. Bugün ise yaşananlar şaşırttı…
Söylemezsem Olmaz programında Yasin’in geçmiş halleri ve şimdiki halleri paylaşıldı. “Olay, Olay, Olay” diyerek sunumu başlayan Yasin Obuz haberinde; Yasin Obuz’un ortaya çıkan rezalet görüntüleri olduğu iddia edildi. Hatta kan dondurduğu dahi iddia edildi. İşte Yasin Obuz’un “büyük rezillik” denilen o görüntü ve olayları!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.