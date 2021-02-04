Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Şub 2021 - 14:14 G: 04 Şub 2021 - 14:21

Nabzı ve Oksijeni Ölçen Robot Üretildi! Sağlık Çalışanları Nefes Alacak!

Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen robot için Okul Müdürü İsmail Öztoprak: "Robotumuz ile karınca kararınca sağlık personelimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Şanlıurfa'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) mücadelesine katkı sunmak amacıyla hastanın nabzı ile kanındaki oksijen değerini ölçen robot geliştirdi.

2019 yılındaki TEKNOFEST başta olmak üzere katıldıkları birçok yarışmada derece alan Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi, salgın döneminde de sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla çalışma başlattı.

Okulun öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 8 kişilik ekip, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından uzaktan kumanda edilebilen ve hastanın nabzıyla kanındaki oksijen miktarını ölçen "Göbeklitepe" isimli robotu geliştirdi.

"Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik"

Okulun müdürü İsmail Öztoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde sağlık personeli ile hastalar arasında sosyal mesafenin korunmasına yönelik bir robot geliştirdiklerini ifade etti. Robotu daha da geliştireceklerini, yeni yapacakları proje ile ortamdaki koronavirüsü temizleyen bir robot üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Öztoprak, "Robotumuz ile karınca kararınca sağlık personelimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.

Cep telefonundan kontrol edilebiliyor

Mezun olduğu okulda öğretmenlik yapan Mekatronik Mühendisi Muhammed Said Çiçek, ekip olarak robotik alanda önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Robotta kumanda kullanmadıklarını, bulaş riski yüksek olduğu için her doktor ve hemşirenin aleti bluetooth aracılığıyla telefonundan yönlendirebileceğine işaret eden Çiçek, "Robotun üzerinde bulunan ekran, kamera, mikrofon, hoparlör ile görüntülü ve sesli konuşma imkanı var. Robot sayesinde hastanın nabzı ve kandaki oksijen değerini ölçüyoruz." dedi.

Robot aracılığıyla hastalara ilaç ve yiyeceklerini de ulaştırabildiklerini ifade eden Çiçek, "Göbeklitepe"yi alanda kullanılması için Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceklerini kaydetti.

04 Şub 2021 - 14:14 AA - Eğitim

# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
YKS Başvuruları İçin Bilgilendirici Video! ÖSYM Yayınladı! mask
YKS Başvuruları İçin Bilgilendirici Video! ÖSYM Yayınladı!
Son Dakika: YKS Başvuruları Başladı! YKS Başvuruları Nasıl Yapılıyor? mask
Son Dakika: YKS Başvuruları Başladı! YKS Başvuruları Nasıl Yapılıyor?
MEB Engelli Öğretmen Başvurusu 2021... EKPSS 500 Öğretmen Alım Başvuru Şartları, Tarihleri, Branşları Nedir EKPSS Tercihi Nasıl Yapılır? mask
MEB Engelli Öğretmen Başvurusu 2021... EKPSS 500 Öğretmen Alım Başvuru Şartları, Tarihleri, Branşları Nedir EKPSS Tercihi Nasıl Yapılır?
MEB ücretsiz 100 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? mask
MEB ücretsiz 100 bin tablet başvurusu nasıl yapılır?
AÖF CD, DC, DD Geçer Mi? Açık Öğretim Başarılı Başarısız Harf Notları Ve Anlamları Nedir? mask
AÖF CD, DC, DD Geçer Mi? Açık Öğretim Başarılı Başarısız Harf Notları Ve Anlamları Nedir?
Oysaki Nasıl Yazılır? Oysa Ki TDK Yazılışı Ayrı Mı Bitişik Mi? mask
Oysaki Nasıl Yazılır? Oysa Ki TDK Yazılışı Ayrı Mı Bitişik Mi?
Üniversiteler Ne Zaman Açılacak? 15 Şubat Bahar Dönemi Yüz Yüze Eğitim İçin İki Üniversite Açıklama Yaptı mask
Üniversiteler Ne Zaman Açılacak? 15 Şubat Bahar Dönemi Yüz Yüze Eğitim İçin İki Üniversite Açıklama Yaptı
Açık Öğretim Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 AÖF Final Sınav Sonuçları Sorgulama mask
Açık Öğretim Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 AÖF Final Sınav Sonuçları Sorgulama
Hangi Mesleği Seçmeliyim? 2021'in En Gözde Meslekleri Hangileri? Linkedin Açıkladı! mask
Hangi Mesleği Seçmeliyim? 2021'in En Gözde Meslekleri Hangileri? Linkedin Açıkladı!
Nakiller Açıldı Mı? 2021 Milli Eğitim Nakil ve Geçiş İşlemleri Nasıl Yapılır? mask
Nakiller Açıldı Mı? 2021 Milli Eğitim Nakil ve Geçiş İşlemleri Nasıl Yapılır?
# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sony'den Rekor Beklenti! Playstation Satışlarından Memnun! mask
Sony'den Rekor Beklenti! Playstation Satışlarından Memnun!
LG'den E-Sporculara Özel "UltraGear 27GN600-B" Monitör! Oyuncular İçin Özel Geliştirildi mask
LG'den E-Sporculara Özel "UltraGear 27GN600-B" Monitör! Oyuncular İçin Özel Geliştirildi
Safiye Ali'nin Doğum Günü Google Tarafından Unutulmadı! İlk Türk Kadın Doktorun Logosu Hazırlandı mask
Safiye Ali'nin Doğum Günü Google Tarafından Unutulmadı! İlk Türk Kadın Doktorun Logosu Hazırlandı
Ücretsiz Clubhouse Davetiyesi Nasıl Alınır Clubhouse Nasıl Kullanılır, Nereden Üye Olunur? mask
Ücretsiz Clubhouse Davetiyesi Nasıl Alınır Clubhouse Nasıl Kullanılır, Nereden Üye Olunur?
Haydi Uygulaması Nedir Haydi Hayvan Polisi Nasıl Çağrılır? mask
Haydi Uygulaması Nedir Haydi Hayvan Polisi Nasıl Çağrılır?
WhatsApp'ta Neler Oluyor? Önce İfşa, Sonra Virüs! Kullanıcılar İçin Son Damla Oldu! mask
WhatsApp'ta Neler Oluyor? Önce İfşa, Sonra Virüs! Kullanıcılar İçin Son Damla Oldu!
Signal Mi Kullanılmalı Telegram Mı? Hangisi Daha Güvenli? mask
Signal Mi Kullanılmalı Telegram Mı? Hangisi Daha Güvenli?
Gain Paralı Mı? Gain Nasıl Kullanılır? İçerikleri Neler? mask
Gain Paralı Mı? Gain Nasıl Kullanılır? İçerikleri Neler?
WhatsApp'tan Sonra Telegram Uygulamasına Geçenlerin Dikkatine! Telegram WhatsApp'tan Daha 'Beter' Çıktı! Milyonlarca Kişi Ortada Kaldı! mask
WhatsApp'tan Sonra Telegram Uygulamasına Geçenlerin Dikkatine! Telegram WhatsApp'tan Daha 'Beter' Çıktı! Milyonlarca Kişi Ortada Kaldı!
Tüm WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! Türkiye İçin Yeni Açıklama Geldi! Bilgiler İfşa… mask
Tüm WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! Türkiye İçin Yeni Açıklama Geldi! Bilgiler İfşa…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
YKS Başvuruları İçin Bilgilendirici Video! ÖSYM Yayınladı! mask
YKS Başvuruları İçin Bilgilendirici Video! ÖSYM Yayınladı!
Nabzı ve Oksijeni Ölçen Robot Üretildi! Sağlık Çalışanları Nefes Alacak! mask
Nabzı ve Oksijeni Ölçen Robot Üretildi! Sağlık Çalışanları Nefes Alacak!
Şeyma Subaşı Bornozunu Giydi, Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Sosyal Medyada Gündem Oldu! Twitter'da İlk Sırada! mask
Şeyma Subaşı Bornozunu Giydi, Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Sosyal Medyada Gündem Oldu! Twitter'da İlk Sırada!
O Ülkede Şok Yükseliş! Kovid-19'dan Ölenler Çoğalıyor! mask
O Ülkede Şok Yükseliş! Kovid-19'dan Ölenler Çoğalıyor!
Ankara Çankaya nüfusu ne kadar 2021? İşte Ankara İlçeleri ve Nüfusları 2021 mask
Ankara Çankaya nüfusu ne kadar 2021? İşte Ankara İlçeleri ve Nüfusları 2021
Ankara Sincan nüfusu ne kadar 2021? İşte Ankara İlçeleri ve Nüfusları 2021 mask
Ankara Sincan nüfusu ne kadar 2021? İşte Ankara İlçeleri ve Nüfusları 2021

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL