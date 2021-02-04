YKS Başvuruları İçin Bilgilendirici Video! ÖSYM Yayınladı!
Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, YKS adaylarının başvurularında izleyecekleri adımlar detaylı olarak anlatıldı. ÖSYM YKS başvurularına ilişkin animasyon video ile başvuruların daha anlaşılır hale gelmesini istiyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( YKS) başvurularını adım adım gösteren animasyon video paylaştı.
Aygün'ün Twitter'dan paylaştığı videoda, 26 Haziran'da yapılacak YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da yapılacak ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için bugün başlayan başvurulara ilişkin detaylı anlatımlara yer verildi.
Adayların başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından nasıl yapabileceklerinin anlatıldığı videoda, ilk kez uygulanacak e-Devlet üzerinden başvurulara ilişkin de bilgi aktarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.