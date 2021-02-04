Hadise Öpücüklere Doymadı! Kaan Yıldırım Aşka Gelince Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Beraberliklerini açıklayan Hadise ve Kaan Yıldırım, uzun süre sosyal medya gündeminde yer edinmişti. Herkes çiftten evlilik kararı beklerken, ikili geçtiğimiz aylarda ayrılarak sevenlerinin hüsrana uğramasına neden olmuştu. Yaşanan olayların ardından yeniden barışma kararı alan ikili sosyal medya gündemini uzun bir süre meşgul etti. Kaan Yıldırım ve Hadise’den yeni bir paylaşım geldi.

Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan Hadise ve Kaan Yıldırım, yaptıkları yeni paylaşımlarıyla beraber sosyal medya gündemine bomba gibi bir düşüş yaptı. İkilinin paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından son derece beğenilirken herkes çiftin birbirine çok yakıştığını ve Kaan Yıldırım’ın aşka geldiğini dile getirdi. Hadise ve Kaan Yıldırım’ın mutluluklarının gözlerinden okunduğunu belirten takipçiler, en kısa zamanda evlenmelerini temenni etti.