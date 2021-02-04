Hadise Öpücüklere Doymadı! Kaan Yıldırım Aşka Gelince Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım safhasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzun bir süre önce ilişkilerini herkesten gizli yaşayan çift, sevenlerinin aklında soru işaretine neden olmuş ve sonrasında beraberliklerini duyurmuşlardı. Hadise ve Kaan Yıldırım’dan yeni bir paylaşım geldi. Kaan Yıldırım’ın o hallerini gören kullanıcılar aşka geldiğini belirterek sosyal medya gündeminde konuşulmasına neden oldu.
Beraberliklerini açıklayan Hadise ve Kaan Yıldırım, uzun süre sosyal medya gündeminde yer edinmişti. Herkes çiftten evlilik kararı beklerken, ikili geçtiğimiz aylarda ayrılarak sevenlerinin hüsrana uğramasına neden olmuştu. Yaşanan olayların ardından yeniden barışma kararı alan ikili sosyal medya gündemini uzun bir süre meşgul etti. Kaan Yıldırım ve Hadise’den yeni bir paylaşım geldi.
Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan Hadise ve Kaan Yıldırım, yaptıkları yeni paylaşımlarıyla beraber sosyal medya gündemine bomba gibi bir düşüş yaptı. İkilinin paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından son derece beğenilirken herkes çiftin birbirine çok yakıştığını ve Kaan Yıldırım’ın aşka geldiğini dile getirdi. Hadise ve Kaan Yıldırım’ın mutluluklarının gözlerinden okunduğunu belirten takipçiler, en kısa zamanda evlenmelerini temenni etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.