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- 04 Şub 2021 - 18:31 G: 04 Şub 2021 - 18:36

Özel Mayın Temizleme Araçları İhraç Edilmeye Başlandı!

Azerbaycan'a ihraç edilecek 20 mekanik mayın temizleme aracının sevk edildiği açıklandı!

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'a ihraç edilecek 20 mekanik mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) ilk partisinin sevk edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bağlı şirketleri ASFAT AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 MEMATT'ın kardeş ülke Azerbaycan'a ihraç edilmeye başlandığı belirtilerek, Kayseri'den hareket eden Hava Kuvvetlerine ait uçağın Bakü'ye ilk parti sevkiyatı gerçekleştirdiği bildirildi.

04 Şub 2021 - 18:31 AA Ankara- Gündem

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