04 Şub 2021 - 18:31 Güncelleme: 04 Şub 2021 - 18:36
Özel Mayın Temizleme Araçları İhraç Edilmeye Başlandı!
Azerbaycan'a ihraç edilecek 20 mekanik mayın temizleme aracının sevk edildiği açıklandı!
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'a ihraç edilecek 20 mekanik mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) ilk partisinin sevk edildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bağlı şirketleri ASFAT AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 MEMATT'ın kardeş ülke Azerbaycan'a ihraç edilmeye başlandığı belirtilerek, Kayseri'den hareket eden Hava Kuvvetlerine ait uçağın Bakü'ye ilk parti sevkiyatı gerçekleştirdiği bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.