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- 04 Şub 2021 - 18:36 G: 04 Şub 2021 - 18:37

Beklentiler Yüksekti! Merakla Beklenen New York Borsası'nda Sürpriz Hareketlenme

New York borsası güne yükseliş hareketleri ile başladı. Endekslerde artış sürüyor. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 0,22 artışla 30.791,80 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 yükselişle 3.840,64 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 artarak 13.692,21 puandan işlem görmeye başladı. Endekslerdeki pozitif seyirde, açıklanan şirket finansal sonuçları ile beklenenden iyi gelen makroekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de büyük şirketler 2020'nin son çeyreğine ilişkin bilançolarını açıklamaya devam ederken, çevrimiçi ödeme hizmeti sunan PayPal, geçen yılın dördüncü çeyreğinde gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 6,12 milyar dolara çıktığını duyurdu. Şirketin beklenenden iyi gelen bilançosunun etkisiyle PayPal'ın hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.  Elektronik ticaret platformu eBay'ın geliri de 2020'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 28 artışla 2,9 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisseleri, iyi gelen bilançosunun ardından yüzde 10'a yakın artış kaydetti.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ocak ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 779 bine geriledi. Son 3 haftadır düşüş gösteren veri geçen yıl kasım ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.  Analistler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik yeni destek paketine ilişkin gelişmelerin yanı sıra, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD Merkez Bankası (Fed), New York Fed ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) başkanlarıyla son dönemde piyasalarda yaşanan aşırı oynaklığı değerlendireceği toplantının takip edileceğini bildirdi.

04 Şub 2021 - 18:36 AA - Ekonomi

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