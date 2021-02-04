Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Şub 2021 - 18:42 G: 04 Şub 2021 - 18:43

Koronavirüs Etkisi O Ülkeyi Kırmızı Alarm Seviyesine Getirdi! 462 Bin Ölü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 138 artarak 462 bin 22'ye yükseldi.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 126 bin 655 artışla 27 milyon 155 bin 394'e çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 138 artarak 462 bin 22'ye ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 908 bini geçti.

En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti 3 milyon 354 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 455 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 744 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 279 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 791 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 339 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

04 Şub 2021 - 18:42 AA - Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
O Ülkede Şok Yükseliş! Kovid-19'dan Ölenler Çoğalıyor! mask
O Ülkede Şok Yükseliş! Kovid-19'dan Ölenler Çoğalıyor!
Karışıklık Giderek Büyüyor! Facebook'a Erişim Engellendi mask
Karışıklık Giderek Büyüyor! Facebook'a Erişim Engellendi
Sony'den Rekor Beklenti! Playstation Satışlarından Memnun! mask
Sony'den Rekor Beklenti! Playstation Satışlarından Memnun!
Camiye Saldırı! O Ülkede Yapılan Propaganda Tepki Topladı! mask
Camiye Saldırı! O Ülkede Yapılan Propaganda Tepki Topladı!
GameStop'da Rüzgar Tersine Döndü! Hızlı Yükseliş Yerini Tedirginliğe Bıraktı! mask
GameStop'da Rüzgar Tersine Döndü! Hızlı Yükseliş Yerini Tedirginliğe Bıraktı!
Çevre Kirliliği Nedeniyle El Konulmuştu! İran El Koyduğu Tankeri Serbest Bıraktı mask
Çevre Kirliliği Nedeniyle El Konulmuştu! İran El Koyduğu Tankeri Serbest Bıraktı
Silah Ruhsatı Alanların Sayısı Rekor Düzeyde Arttı! Korkulan Düzeye Doğru Gidiliyor mask
Silah Ruhsatı Alanların Sayısı Rekor Düzeyde Arttı! Korkulan Düzeye Doğru Gidiliyor
Ordu Etkisini Gösterdi Tüm Uçuşlar Durduruldu! mask
Ordu Etkisini Gösterdi Tüm Uçuşlar Durduruldu!
ABD Teşvik Paketi Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak? mask
ABD Teşvik Paketi Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak?
ABD Başkanı Trump'ın Azil Kararı Ne Anlama Geliyor? Azledilmek Ne Anlama Gelir, Azil Kararı Nedir? mask
ABD Başkanı Trump'ın Azil Kararı Ne Anlama Geliyor? Azledilmek Ne Anlama Gelir, Azil Kararı Nedir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beklentiler Yüksekti! Merakla Beklenen New York Borsası'nda Sürpriz Hareketlenme mask
Beklentiler Yüksekti! Merakla Beklenen New York Borsası'nda Sürpriz Hareketlenme
Özel Mayın Temizleme Araçları İhraç Edilmeye Başlandı! mask
Özel Mayın Temizleme Araçları İhraç Edilmeye Başlandı!
Survivor'da Çeyrek Asrın En Büyük İfşası! Oyunlar Tamamen Değişecek! Acun Ilıcalı'nın Yeni Hamlesi... mask
Survivor'da Çeyrek Asrın En Büyük İfşası! Oyunlar Tamamen Değişecek! Acun Ilıcalı'nın Yeni Hamlesi...
Altın Fiyatlarında Hareketlilik Devam Ediyor! Altın Fiyatlarında Bu Tahmin Edilememişti! mask
Altın Fiyatlarında Hareketlilik Devam Ediyor! Altın Fiyatlarında Bu Tahmin Edilememişti!
Esnaf ve Sanatkarlarla Bir Araya Gelindi, Sorunlar Dinlendi! mask
Esnaf ve Sanatkarlarla Bir Araya Gelindi, Sorunlar Dinlendi!
Hadise Öpücüklere Doymadı! Kaan Yıldırım Aşka Gelince Sosyal Medyada Gündem Oldu! mask
Hadise Öpücüklere Doymadı! Kaan Yıldırım Aşka Gelince Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL