Koronavirüs Etkisi O Ülkeyi Kırmızı Alarm Seviyesine Getirdi! 462 Bin Ölü

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 126 bin 655 artışla 27 milyon 155 bin 394'e çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 138 artarak 462 bin 22'ye ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 908 bini geçti.

En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti 3 milyon 354 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 455 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 744 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 279 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 791 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 339 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.