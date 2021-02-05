Survivor Barış İlk Defa Böyle Bir Açıklama Yaptı! Mesut Özil'le Arasında Ne Var?

Survivor 2021 sezonunda Ünlüler takımında yer alan Barış Özbek, futbol kariyerinden ötürü tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmacının belli bir dönem Galatasaray’da da oynadığı biliniyordu. Bu bilgiden ötürü izleyicinin tüm dikkatini üzerine çeken Survivor Barış, yayınlanan son bölümde Mesut Özil hakkında son derece çarpıcı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamanın ardından seyirci Barış ve Mesut Özil arasında ne olduğunu merak etmeye başladı.

Survivor’ın başarılı isimlerinden birisi olan Barış Özbek, yaptığı açıklamayla beraber seyirci üzerinde büyük bir etki oluşturdu. Futbol kariyeri hakkında detaylara değinen Survivor Barış, yaptığı açıklamanın ardından mercek altına alındı. Mesut Özil’le arasındaki bağlantıyı merak eden seyirci ise Barış’ın sözlerini pür dikkat dinledi.