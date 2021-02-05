Survivor Barış İlk Defa Böyle Bir Açıklama Yaptı! Mesut Özil'le Arasında Ne Var?
Survivor’ın yayınlanan son bölümünde yarışmadaki performanslardan ziyade çok daha farklı konulara değinildi. Acun Ilıcalı oylamaya geçmeden önce yarışmacılarla biraz sohbet etmek istediğini belirterek Ünlüler takımındaki isimlere hangi takımı tuttuklarını sordu. Bunun yanı sıra Survivor Barış’ın Galatasaray serüvenine değinen Acun Ilıcalı, beraberinde yeni bir konunun gelmesine neden oldu. Meğer Barış ve Mesut Özil…
Survivor 2021 sezonunda Ünlüler takımında yer alan Barış Özbek, futbol kariyerinden ötürü tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmacının belli bir dönem Galatasaray’da da oynadığı biliniyordu. Bu bilgiden ötürü izleyicinin tüm dikkatini üzerine çeken Survivor Barış, yayınlanan son bölümde Mesut Özil hakkında son derece çarpıcı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamanın ardından seyirci Barış ve Mesut Özil arasında ne olduğunu merak etmeye başladı.
Survivor’ın başarılı isimlerinden birisi olan Barış Özbek, yaptığı açıklamayla beraber seyirci üzerinde büyük bir etki oluşturdu. Futbol kariyeri hakkında detaylara değinen Survivor Barış, yaptığı açıklamanın ardından mercek altına alındı. Mesut Özil’le arasındaki bağlantıyı merak eden seyirci ise Barış’ın sözlerini pür dikkat dinledi.
05 Şub 2021 - 16:39 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.