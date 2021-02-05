Vicdansız Amca Teslim Oldu! Bu Kadarına Pes Dedirtti!
Rize'de yeğenini öldürüp gömen amca jandarmaya kendi elleriyle teslim oldu. Vicdansız amcanın cezaevine gönderilmesi bekleniyor.
Rize'de yeğenini silahla öldürdükten sonra gömen kişi jandarmaya teslim oldu.
Güneysu ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde ikamet eden H.A. (51), jandarmaya giderek kendisi ile aynı adı taşıyan yeğeni H.A'yı (36) dün silahla ateş ederek öldürdüğünü ardından da köydeki çaylık araziye gömdüğünü bildirdi. Rize Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri, H.A'nın gösterdiği yeri kazarak cesede ulaştı.
H.A'nın cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.