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- 05 Şub 2021 - 17:25 G: 05 Şub 2021 - 17:46

Vicdansız Amca Teslim Oldu! Bu Kadarına Pes Dedirtti!

Rize'de yeğenini öldürüp gömen amca jandarmaya kendi elleriyle teslim oldu. Vicdansız amcanın cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Rize'de yeğenini silahla öldürdükten sonra gömen kişi jandarmaya teslim oldu.

Güneysu ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde ikamet eden H.A. (51), jandarmaya giderek kendisi ile aynı adı taşıyan yeğeni H.A'yı (36) dün silahla ateş ederek öldürdüğünü ardından da köydeki çaylık araziye gömdüğünü bildirdi. Rize Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri, H.A'nın gösterdiği yeri kazarak cesede ulaştı.

H.A'nın cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

05 Şub 2021 - 17:25 AA Rize- Gündem

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